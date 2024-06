Tras el descenso del Sheffield United, Ben Brereton cierra una notable temporada con seis goles en catorce partidos para regresar al Villarreal. Sin embargo, el DT Marcelino Toral no lo tendría en sus planes, por lo que el equipo español buscaría venderlo, considerando su alta cotización y la falta de interés en mantenerlo en el plantel.

Luego de consumarse el descenso del Sheffield United, Ben Brereton cerró una temporada destacable con catorce partidos y seis goles en su corto paso por el club de Yorkshire, para volver este año al Villarreal de España.

El ‘Submarino Amarillo’, dueño del pase del chileno, al parecer tiene otros planes para el delanteros y estos, serían con tintes definitivos. Y es según reveló AS España, el desempeño del seleccionado de La Roja en Inglaterra no sería suficiente para el DT Marcelino Toral, quien no lo tendría considerado en sus planes.

En este contexto, el equipo ‘groguet’ le buscaría la salida, por medio de una venta, a Ben Brereton. El citado medio consigna que el exjugador del Blackburn Rovers “sigue teniendo cartel en Inglaterra, lo que hace que desde el mismo Sheffield con el que ha descendido, o el Southampton, que parece estar interesado, son vías abiertas para un hipotético traspaso“.

A su vez, argumentan que tanto Brereton y también Arnaut Danjuma y Johan Mojica son “tres casos de jugadores que no entran en los planes de Marcelino, por lo que dado su alto sueldo y la inversión realizada por algunos de ellos, se busca darles una salida“.

Por ahora, el inglés-chileno de 24 años se concentra en La Roja, donde afrontará el próximo amistoso ante Paraguay del martes 11 de junio y por otra parte, aguarda para ser parte de la nómina definitiva de Ricardo Gareca para la Copa América 2024.