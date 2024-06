La Premier League podría seguir siendo el destino de Ben Brereton de cara a la temporada 2024-2025. El delantero chileno debe volver al Villarreal después de la Copa América de Estados Unidos, pero el escenario para jugar en el club español se ve complicado.

Nicoló Zaniolo asoma como el próximo objetivo del ‘Submarino Amarillo’ en este mercado de fichajes. El italiano se desempeña en el mismo puesto que ‘Big Ben’, lo que pone cuesta arriba su estadía en los ‘Groguets’.

De esta manera, el futuro del ex Blackburn Rovers y Sheffield United se encuentra en una total incertidumbre.

En las últimas horas se conoció desde Inglaterra que el Southampton, club recién ascendido a la Premier, tiene en carpeta al ariete chileno de 24 años para los próximos desafíos.

El periodista Jack Rosser, del diario The Sun, compartió en su cuenta de X la situación en el mercado de los ‘Santos’, revelando que Brereton Díaz aparece entre los principales candidatos de la escuadra rojiblanca para la siguiente campaña.

“Southampton quiere incorporar un nuevo delantero este verano (europeo). Ben Brereton Diaz y Liam Delap están en la lista, todavía hay esperanzas de que Che Adams también se quede”, escribió.

En su última campaña, donde defendió al Villarreal y al Sheffield, el oriundo de Stoke disputó un total de 36 partidos oficiales con un registro de seis goles y una asistencia. Todas las conquistas fue en la serie de honor inglesa.

Southampton want to bring in a new striker/forward this summer.

Ben Brereton Diaz and Liam Delap on the list, still some hope Che Adams may stay too.

There has been strong interest in Callum O'Hare but deal looks unlikely at this stage. #SaintsFC

— Jack Rosser (@JackRosser_) June 5, 2024