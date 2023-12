La chilena Christiane Endler no deja de sacar suspiros en el fútbol internacional. Y es que, además de atravesar un increíble presente con el Olympique de Lyon y quedarse con el premio The Best en 2022, la guardameta se convirtió en protagonista de un emotivo spot para promocionar el videojuego más popular de fútbol; EA Sports FC 24.

La empresa tecnológica decidió utilizar la influencia de ‘Tiane’ en el mundo del fútbol y rendirle homenaje en sus redes sociales, con un conmovedor clip que muestra cómo una niña admiradora de la portera le escribe una carta.

“La heroína de todas las niñas” se titula el video, que mezcla imágenes de Endler cuando era niña y de sus más grandes éxitos como futbolista.

Un spot que cuenta con miles de reproducciones y reacciones, y donde se eleva la figura de la formada en Colo Colo al nivel de “leyenda”.

“Tiane, eres la guardiana de todas mis metas… Gracias por ser nuestra inspiración”, se logra leer en la publicidad del popular simulador de fútbol.

Cabe consignar que esta temporada, la portera nacional suma doce partidos como titular en el elenco francés, donde aún no conoce la derrota y ha encajado apenas seis goles.