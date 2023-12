Christiane Endler, portera chilena del Olympique de Lyon, fue figura en el empate de las francesas en su visita al Brann noruego por la Champions League femenina.

Por la cuarta jornada de la fase de grupos, las líderes de la zona B rescataron un 2-2 con una jugadora menos casi toda la segunda mitad y ‘Tiane’ fue clave para el resultado final.

A los 70 minutos, con el Lyon ganando 1-2, la nacional se lució con una espectacular tapada que ahogó el grito de gol de las locales.

Un fuerte remate desde fuera del área encontró un poco adelantada a Endler, quien sacó un fuerte manotazo para desviar el balón al horizontal y la controló en el rebote.

La felina reacción de ‘Tiane’ dejó con las ganas a la hinchada del Brann, que ya celebraba el empate a sus espaldas.

Con el 2-2, el Lyon llegó a 10 puntos y sigue liderando el grupo B. Las noruegas son segundas con 7 unidades y, más abajo, están el St. Polten austriaco (1) y el Slavia Praga checo (1).

SUPER SAVE from Christiane Endler to stop Brann from equalising.

