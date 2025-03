Hace un poco más de 32 años, el mundo del deporte quedó impresionado. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92′ se estrenaba el -posiblemente- mejor equipo de todas las disciplinas en la historia: el Dream Team, equipo de básquetbol de Estados Unidos.

El conjunto estadounidense, liderado por Michael Jordan, Earvin ‘Magic’ Johnson y Larry Bird arrasó con cada uno de sus rivales, consiguiendo una medalla de oro única, dejando en evidencia que la nación norteamericana reinaba en la especialidad sin problemas si se lo tomaba en serio.

Y es que EEUU se había propuesto alcanzar la cima luego de su tercer lugar en Seúl 88′. Entonces, decidieron enviar a sus mejores exponentes de la NBA. Y se titularon invictos. Ganando, inclusive, todos sus amistosos sin grandes problemas.

Sin embargo, las últimas semanas un antiguo mito volvió a la palestra. En específico, uno que indica que el Dream Team en realidad sí perdió un enfrentamiento y que el entrenador de la escuadra, Chuck Daly, logró ‘enterrar’ la derrota y evitar que esto trascendiera a los medios.

Resulta que HBO y Max estrenaron hace días un documental titulado ‘We Beat the Dream Team’, donde se narra la historia del denominado enfrentamiento que se intentó mantener oculto por décadas. Ese donde el equipo llamado ‘Select Team’, con las mejores figuras universitarias, pudo superar a las megaestrellas en la primera práctica en conjunto.

“Era como una especie de leyenda urbana, un mito, como ¿sucedió de verdad?”, reconoció Grant Hill a CNN Sport, que en ese entonces lideró al cuadro juvenil y tuvo la misión de marcar a Jordan.

“Llevo 32 años esperando a que alguien me llame y me diga que quiere entrevistarme por esto”

Hill, en la misma nota, reconoció que “hablamos de ello entre nosotros y de lo increíble que fue y lo divertido que fue”, agregando que “hablábamos de ello en plan: ‘Amigo, algún día tenemos que hacer un documental’. Ya sabes, sin pensar que alguna vez ocurriría”.

Del proyecto audiovisual participan siete de los protagonistas del conjunto, quienes, desde su vereda por primera vez, entregan más detalles de lo que superar a quienes eran sus ídolos.

“Cuando nos pusimos en contacto con Grant Hill, Chris Webber, estos chicos, me dijeron: ‘Mike, llevo 32 años esperando a que alguien me llame y me diga que quiere entrevistarme sobre ese partido. He estado esperando todo este tiempo para contar nuestra versión de la historia’”, expresó el director del documental, Michael Tolajian.

“No podrían haber estado más contentos de sentarse a hablar conmigo y contar la historia desde su punto de vista”, acotó.

Hill ahonda en el documental sobre cómo llegó a la escuadra: “El entrenador K (Mike Krzyzewski) me dijo que me habían seleccionado para formar parte del Select Team, que entrenaría y ayudaría a preparar al Dream Team en San Diego… No lo podía creer. Eran mis héroes, mis ídolos. Eran tipos con los que crecí y que me inspiraron para jugar”, añadió.

“Éramos el Select Team… ¡Seleccionados para que nos patearan el trasero!”, dijo entre risas, agregando que “recuerdo que antes de que saliéramos al campo, Roy Williams, que nos entrenaba y que por aquel entonces era el entrenador jefe de Kansas, estaba repasando quién iba a ser titular y quién iba a ser el escolta de quién. Y me dijo: ‘Grant, te toca Jordan’. Y yo le dije: ‘Madre mía’”.

El partido ‘fantasma’ del que no se podía hablar…

Según pudo confirmar CNN, solo una cámara grabó el partido y existe una cinta única del mismo. Sin embargo, las imágenes nunca se han conocido y, aparentemente, nunca saldrán.

Lo que sí se conoció fue el resultado 62-54 en favor del ‘Select Team’. Pero, Daly, muy astuto, envió a borrar el marcador antes del ingreso de la prensa al gimnasio. Junto con ello, prohibió a los vencedores referirse al tema.

“Creo que una vez que entraron los medios de comunicación, si hubieran sabido que habíamos ganado habría sido una noticia enorme, así que fue inteligente retirar el marcador”, reconoce Hill.

Tolajian, por su parte, resaltó la maniobra de Daly: “Había toda esa atención en plan ‘Van a destruir a todo el mundo. Van a aplastar a todo el mundo por 60 puntos’. No podemos esperar a verlos a todos juntos’. Y así, el primer partido que estos superhéroes juegan, que un equipo universitario les gane, habría estado en todas partes”.

“Hubiera sido como ‘Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Creo que habría sido noticia internacional y habría causado muchos dolores de cabeza a Chuck Daly y al equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos”, complementa.

Scottie Pippen, por su parte, habló hace años con NBA TV y explicó sobre el resultado adverso que “nosotros no sabíamos cómo jugar unos con otros. Intentábamos no pisarnos y no dañar el ego de los demás, así que esos chicos nos destrozaron”.

Eso sí, hay que decir que solo un día después de la caída volvieron a medirse y la victoria del Dream Team fue aplastante por 102-55. Sin embargo, el momento glorioso del triunfo inesperado no se olvida más.