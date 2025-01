Los Boston Celtics asaltaron el campo de unos Denver Nuggets sin el serbio Nikola Jokic, los Dallas Mavericks dieron una prueba de fuerza contra Los Ángeles Lakers pese a las bajas de Luka Doncic y Kyrie Irving, y los Phoenix Suns tocaron fondo con una derrota contra los modestos Charlotte Hornets.

No obstante, lo que se robó todas las miradas de una noche cargada de acción fue el final del duelo entre Utah Jazz y Atlanta Hawks, choque que finalizó con una maniobra estelar de la estrella, Trae Young.

JAZZ 121 – HAWKS 124

Trae Young iluminó el cielo de Utah para bajarle el martillo a un duelo muy disputado en donde todo se definió en el último segundo.

Si bien a 4 segundos del final, Utah logró marcar un triple para intentar quedarse con el duelo, sus jugadores se quedaron pasmados cuando vieron que ‘Ice’ Young tomó el balón y a unos exactos 49 pies, lanzó el balón sobre la chicharra para marcar un triple que les dio la victoria, pero por sobre todo, puso a la estrella de Atlanta en la mira de todos en la NBA.

NUGGETS 106 – CELTICS 118

Un parcial de 15-0 en el cuarto período le abrió el camino a los Celtics hacia un valioso triunfo en Denver, en el cuarto partido de su gira por el Oeste. Boston se repuso tras la anterior derrota sufrida contra los Oklahoma City Thunder, al ritmo de Jayson Tatum (29 puntos), quien lleva once encuentros por encima de los veinte.

El letón Kristaps Porzingis aportó un doble doble de 25 puntos y once rebotes y Jrue Holiday contribuyó con 19 puntos para los Celtics, segundos en el Este con 27 victorias y diez derrotas.

El dominicano Al Horford logró nueve rebotes, siete rebotes y cuatro robos en una noche en la que los Celtics no pudieron contar con Derrick White.

Los Nuggets no pudieron sin Jokic, de baja por un problema de salud, ni Aaron Gordon. Russell Westbrook fue el mejor de Denver con 26 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, aunque también tuvo ocho pérdidas de balón.

Jamal Murray aportó 19 puntos, al igual que Julian Strawther saliendo del banquillo.

Los Nuggets son cuartos en el Oeste con veinte victorias y quince derrotas.

MAVERICKS 118 – LAKERS 97

Sin Luka Doncic ni Kyrie Irving, los Mavericks tiraron de equipo y ganaron en casa contra Los Ángeles Lakers para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

Los Mavs llevaban diez derrotas en sus últimos diez partidos disputados sin sus dos grandes estrellas, Doncic e Irving, y este martes tampoco pudieron contar con un titular como Daniel Gafford, pero eso no les impidió dar una muestra de orgullo y compromiso grupal.

Quentin Grimes lideró a los Mavs saliendo del banquillo con 23 puntos y seis triples, en un grupo de cinco jugadores de los texanos por arriba de los diez puntos.

PJ Washington contribuyó con 22 puntos (3 de 3 en triples), Spencer Dinwiddie logró 19 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, Jaden Hardy aportó quince y Klay Thompson firmó trece.

HORNETS 115 – SUNS 104

Los Suns vuelven a las andadas. Tras coger aire con su victoria a domicilio contra los 76ers, cayeron en el campo de los modestos Charlotte Hornets, un equipo que llevaba diez derrotas consecutivas y que también había perdido diez veces seguidas en casa.

LaMelo Ball selló 32 puntos, diez rebotes, siete asistencias y cuatro robos y Miles Bridges aportó 21 puntos para los Hornets.

Los Suns se estrellaron pese al doble doble de 39 puntos y diez asistencias de Devin Booker y pese a loos 26 puntos de Kevin Durant. Bradley Beal no pasó de los diez puntos saliendo del banquillo.

WARRIORS 98 – HEAT 114

En un momento de incertidumbre sobre el futuro de Jimmy Butler, suspendido durante siete partidos por Miami, los Heat se impusieron a domicilio contra los Warriors con una gran actuación del mexicano Jaime Jáquez (18 puntos y 5 rebotes).

Nikola Jovic aportó veinte puntos saliendo del banquillo para Miami.

Los Warriors perdieron su segundo partido consecutivo, pese a los 31 puntos (8 triples) de Steph Curry.

PELICANS 97 – TIMBERWOLVES 104

Zion regresó a competir por primera vez desde el pasado noviembre y lo hizo con 22 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 27 minutos.

Su buena actuación no les bastó a los Pelicans para doblegar a los Wolves, en los que Anthony Edwards firmó 32 puntos, nueve rebotes y conectó siete triples de once.

En los Pelicans, el puertorriqueño José Alvarado metió trece puntos.

