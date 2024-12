El partido de NBA entre los Houston Rockets y Miami Heat se saldó este domingo con seis expulsiones después de que Amen Thompson, de los texanos, y Tyler Herro, del equipo de Florida, se encararan e impulsaran una pelea en los segundos finales del encuentro.

Con 35 segundos por jugar en el cuarto período, Amen Thompson peleó con Tyler Herro y acabó lanzándole al suelo, lo que provocó la reacción de sus compañeros y de los dos banquillos.

Tras algunos segundos, los árbitros de la máxima liga de básquetbol del mundo consiguieron restablecer la calma en Houston. La trifulca se saldó con las expulsiones de Herro y Thompson, a las que se sumaron las de Jalen Green, del técnico Ime Udoka y su asistente Ben Sullivan, en los Rockets, y de Terry Rozier, en los Heat.

Finalmente, Herro fue protagonista del partido que acabó con victoria por 104-100 para los Heat, con 27 puntos, seis rebotes y nueve asistencias. Los Rockets, terceros en el Oeste, perdieron su segundo partido consecutivo, pese a los 22 puntos de Dillon Brooks y al doble doble de 18 puntos y 18 rebotes de Alperen Sengun.

Chaos ensues at the end of Heat vs. Rockets 😳

Four players and two coaches were ejected after this scuffle. pic.twitter.com/suYWuxrX8B

— ESPN (@espn) December 30, 2024