Las autoridades rusas barajan la versión del suicidio como la causa más probable de la muerte del internacional letón Janis Timma, cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta madrugada junto a un edificio en el centro de Moscú en extrañas circunstancias.

“Preliminarmente la causa de la muerte fue el suicidio”, informó la agencia rusa TASS citando fuentes policiales.

Según informaron diversos medios rusos, Timma, quien militó la pasada temporada en el Monbus Obradoiro y que, entre otros equipos jugó, en el Baskonia, publicó días antes de su muerte mensajes depresivos en las redes sociales.

En estos insinuaba la posibilidad de poner fin a su vida tras divorciarse de la cantante y actriz ucraniana Anna Sedokova, a la que acusaba de haber cambiado el amor “por dinero”.

El matrimonio había sido tormentoso, ya que según ellos mismos confesaron anteriormente, se habían separado una veintena de veces antes de tomar la decisión de divorciarse.

En uno de los mensajes citado por el canal de Telegram BAZA, que publica varias capturas de pantalla con las reacciones de sus suscriptores, el deportista incluyó vídeos con montones de pastillas o una ventana abierta desde la cual hacía un enfoque de la cámara en dirección al vacío como si desease lanzarse.

Este lunes fue el cumpleaños del Sedokova, y Timma, que no fue invitado a la celebración, le envió un emotivo mensaje de felicitaciones en las redes sociales, sin que ella reaccionase de modo alguno, al igual que a mensajes enviados posteriormente.

Las últimas imágenes del deportista, difundidas por el canal de Telegram MASH, fueron registradas por la cámara de seguridad de la entrada al edificio donde fue hallado su cuerpo sin vida: Timma, con un vaso en la mano trata de entrar al local y envía varios mensajes de voz, presuntamente a su exesposa.

Tras hacerse pública la muerte del jugador letón, Sedokova publicó un vídeo en Instagram donde entre lágrimas pide privacidad para ella y su hijo de siete años.

“Ustedes no imaginan en qué infierno viví en los últimos años. Debo salvar a mi hijo de esta información”, afirmó.

En Instagram se desató una polémica entre los seguidores de la cantante, parte de los cuales exige abrir una causa penal en su contra por “llevar a una persona al suicidio” mientras que otros reclaman respeto para su privacidad.

Sedokova podría ser vista a partir de ahora como una ‘femme fatale’, ya que Timma es el segundo exesposo deportista que muere tras el divorcio: el anterior fue el futbolista bielorruso Valentín Belkevich, con quien estuvo casada dos años y falleció después de la separación a causa de un aneurisma.

All our support to the family and friends of Janis Timma. Rest in peace 🙏

💔🙏🏽 We are all shocked and saddened to learn the tragic news, that our former player, Janis Timma has passed away at the age of 32.

We will always remember him for his kind heart and his smile.

Wishing to his family and his loved t strength and peace during this time of… pic.twitter.com/M3wzcz3bDj

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 17, 2024