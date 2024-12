El triple doble del serbio Nikola Jokic en el vibrante triunfo por 130-129 de los Denver Nuggets en el campo de los Sacramento Kings y los 41 puntos firmados por James Harden para reactivar a Los Ángeles Clippers marcaron este lunes la jornada de la NBA, en la víspera de la final de la Copa entre Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder.

KINGS 129 – NUGGETS 130

Los Nuggets pasaron de tener una ventaja de 23 puntos en el segundo período a perder por diez en el cuarto, antes de dar la vuelta al marcador con un parcial de 14-2 que les abrió el camino hacia un trabajado triunfo en el campo de los Kings.

Jokic selló un triple doble de 20 puntos, catorce rebotes y trece asistencias, Jamal Murray firmó 28 puntos y Russell Westbrook también rozó el triple doble con 18 puntos, nueve rebotes y diez asistencias.

En los Kings, De’Aaron Fox metió 29 puntos, Domantas Sabonis aportó 28 puntos y catorce rebotes y Malik Monk contribuyó con 25 puntos y diez asistencias.

Los Nuggets suman tres victorias seguidas y son quintos en el Oeste con un balance de catorce triunfos y diez derrotas. Los Kings ocupan la duodécima plaza, fuera de la zona de postemporada, con trece victorias y catorce derrotas.

CLIPPERS 144 – JAZZ 107

Harden selló 41 puntos y llevó de la mano a los Clippers en casa contra los Jazz para zanjar una racha de tres derrotas seguidas de los angelinos.

Norman Powell aportó 29 puntos e Ivica Zubac logró un doble doble de 19 puntos y doce rebotes para los Clippers, que adelantaron momentáneamente a los Lakers y son novenos con quince victorias y doce derrotas. Los Jazz son penúltimos en el Oeste (5 victorias y 20 derrotas).

PISTONS 125 – HEAT 124

Los Heat perdían por 19 puntos en el cuarto período y consiguieron forzar la prórroga con un triple de Tyler Herro con cinco segundos en el cronómetro, pero se quedaron cortos en su visita a los Pistons pese a un triple doble de 35 puntos, 19 rebotes y diez asistencias de Jimmy Butler.

En los Pistons, Cade Cunningham selló un triple doble de 20 puntos, once rebotes y 18 asistencias y Malik Beasley aportó 28 puntos, con siete triples.

Miami cayó tras cuatro victorias consecutivas y es sexto en el Este con un balance de trece victorias y once derrotas. Los Pistons son décimos en la misma conferencia (11-16).

NETS 101 – CAVALIERS 130

Los Cavaliers arrollaron a los Nets de Jordi Fernández (130-101), que perdieron su sexto partido en los últimos siete. En el regreso del técnico Kenny Atkinson a Brooklyn, donde trabajó durante tres temporadas, los Cavs dieron una prueba de fuerza con siete jugadores por encima de los diez puntos.

Evan Mobley fue el máximo anotador con 21 puntos y Caris LeVert aportó 19 y seis triples saliendo del banquillo; Donovan Mitchell metió 18, Georges Niang firmó 17, Isaac Okoro y Jarrett Allen contribuyeron con doce cada uno y Darius Garland anotó once y dio seis asistencias.

Los Cavaliers se confirmaron como la mejor franquicia de la NBA con un balance de 23 victorias por cuatro derrotas. El equipo de Atkinson había arrancado la temporada con quince victorias de quince.

HORNETS 108 – 76ERS 121

Sin Joel Embiid, de baja al menos una semana por un problema de nariz, los 76ers ganaron en el campo de los Hornets impulsados por 40 puntos de Tyrese Maxey y 33 de Paul George.

Maxey y George conectaron seis triples cada uno en una noche en la que Andre Drummond dominó en la pintura con quince rebotes. En los Hornets, LaMelo Ball no pasó de los quince puntos (5 de 15 en tiros de campo) y once asistencias.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ CLE improves to 23-4

▪️ DEN remains 5th in West

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/W8XTtvrkpQ

— NBA (@NBA) December 17, 2024