La NBA anunció este domingo una exorbitante multa de 35.000 dólares (35 millones de pesos chilenos) a Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, por hacer “un gesto obsceno” en la pista durante el partido contra los Sacramento Kings del pasado viernes.

“El incidente ocurrió con 3.15 en el primer cuarto de la victoria de los Timberwolves por 126-130 ante los Sacramento Kings el 15 de noviembre en el Golden 1 Center”, detalló la liga en su comunicado.

En una imagen que se puede encontrar en las redes sociales se puede ver a Edwards levantando el dedo del medio durante ese encuentro.

Los Wolves se llevaron el triunfo en la prórroga frente a los Kings pese a la histórica actuación de De’Aaron Fox, que deslumbró en Sacramento con 60 puntos (récord personal y de la franquicia además de máxima anotación en lo que va de temporada en la NBA).

Anthony Edwards (36 puntos) y Julius Randle (26 puntos) encabezaron a Minesota.

