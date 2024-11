El estadounidense Kyle Singler, exjugador de baloncesto con pasos por la NBA y el Real Madrid de España, ha generado gran preocupación luego de publicar inquietantes videos en su cuenta de Instagram en los que asegura que “teme por su vida”.

En el primer registro, el exdeportista aparece con una luz de fondo que impide que se le aprecie el rostro, pero se le escucha confesar que ha sido maltratado y hasta abusado.

“Necesito hacer un comunicado, porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida”, aseguró Singler.

“Me han convertido en un ejemplo mental y temo por mi vida. Todos los días miro para otro lado como alguien que pueda ser un problema y dificultar las cosas a la gente, cuando solo intento ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme”, añadió el norteamericano.

El video se corta abruptamente, sin que el exdeportista culminara su mensaje.

Luego, Kyle Singler publicó un segundo registro, esta vez en otro ambiente y con el rostro visible. En el clip, el exjugador aseguró que intentó comenzar una nueva carrera, pero “todo el mundo me ha tomado el pelo”.

“Mi vida no ha cambiado en absoluto. Estoy siendo rehén en una determinada situación y posición para, nuevamente, crear una narrativa falsa sobre alguien y la gente en general”, sostuvo en este video, que también se corta de pronto.

