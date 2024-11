Los Dallas Mavericks, con 37 puntos de un Luka Doncic que cometió un gravísimo error defensivo al final, cayeron este jueves por 115-113 ante Utah Jazz, que eran colistas del Oeste y no habían ganado en su estadio en esta temporada de NBA.

Cuatro derrotas seguidas llevan estos Mavericks (5-7), muy lejos del equipo que llegó a las Finales el año pasado y que atraviesa por un momento con muchas dudas.

Esos cuatro tropiezos llegaron además por la misma vía: la de los finales apretados y por tres o menos puntos.

Pero esta vez frente a los Jazz (3-8), sin duda uno de los equipos más flojos de la NBA, el desastre fue absoluto.

Parecía que la visita a Utah era un duelo ideal para recuperar confianza, pero la noche fue de todo menos relajada para unos Mavericks que no contaron con Kyrie Irving y que tampoco pudieron ganar pese a que Lauri Markkanen, el referente de los Jazz, abandonó la pista por problemas físicos a mitad del cuarto periodo.

De 16 puntos llegó a perder el conjunto texano en el inicio del último cuarto, aunque cuando peor parecían las cosas, reaccionaron creciendo desde la defensa hasta darle la vuelta al partido.

Los Mavericks habían hecho lo más difícil y tenían la victoria al alcance de la mano, pero volvieron a estrellarse primero con un dos más uno de Jordan Clarkson y después con una canasta de John Collins (113-110 a falta de 37 segundos).

Tras tiempo muerto, Utah hizo un dos contra uno a Doncic y el esloveno encontró totalmente solo a Klay Thompson, que clavó el triple para poner las tablas en el marcador (113-113 con 26.2 segundos).

Pero los Mavericks volvieron a tener un terrible despiste defensivo de Luka Doncic tal y como reconoció en la rueda de prensa posterior, que dejó a Collins solo bajo la canasta para el 115-113 a falta de 6.4 segundos.

Los Jazz repitieron dos contra uno a Doncic en la última posesión y el triple sobre la bocina le cayó a Naji Marshall, pero su tiro no entró.

