Cleveland Cavaliers no deja de ganar y sigue invicto con un once de once en este inicio de temporada de la NBA, mientras que San Antonio Spurs sigue sumando dudas tras caer derrotados frente a Utah Jazz (colistas de la Conferencia Oeste), en un encuentro que se le escapó de las manos.

SPURS 110-111 JAZZ

El francés Victor Wembanyama vivió una jornada de dulce y agraz en la caída de sus San Antonio Spurs (4-6). El pívot firmó unos excelentes números (24 puntos, 16 rebotes y siete tapones), pero una falta ofensiva faltando diez segundos para el final y con tres abajo condenó al equipo texano.

Los Spurs tuvieron tiempo en esos diez segundos de anotar dos triples de la mano de Julian Champagnie y Devin Vassell, este último sobre la bocina, pero no sirvieron para nada porque los Jazz no fallaron desde el tiro libre.

Para los Jazz (2-7), colista de la Conferencia Oeste, Collin Sexton anotó 23 puntos, Lauri Markkanen 20 y John Collins, que empezó el partido en el banquillo, firmó un doble-doble con 15 puntos y diez rebotes.

CAVALIERS 105-100 NETS

Once victorias en once partidos. Los Cleveland Cavaliers, invictos, extendieron su racha contra los Brooklyn Nets (4-6) y su récord de imbatibilidad tras el inicio de la temporada sigue intacto.

Sin embargo, los dirigidos por el español Jordi Fernández a punto estuvieron de romper esa tremenda racha. Levantaron 15 puntos en contra en el segundo cuarto para ponerse 14 arriba en el tercero, pero los ‘Cavs’ remontaron en los instantes finales.

Los Nets habían caído 24 horas antes de una forma muy parecida en la cancha de los Boston Celtics, vigente campeón de la NBA.

El mejor de Cleveland fue Evan Mobley con 23 puntos y 16 rebotes, un doble-doble que el joven ala-pívot ya había firmado al descanso (13 puntos y diez rebotes).

HAWKS 113-BULLS 125

Los Chicago Bulls (4-6) remontaron en el último cuarto tras ir por detrás todo el partido, con una máxima desventaja de -18.

Lideró la remontada de los Bulls el montenegrino Nikola Vucevic con 18 puntos y 12 rebotes. También anotaron 18 Coby White y Zach LaVine, mientras que el suplente Ayo Dosunmu hizo 19.

El parcial de 15-35 en el último cuarto fue demoledor para unos Atlanta Hawks (2-7) en los que Trae Young firmó su tercer doble-doble de la temporada con 14 puntos y 16 asistencias.

El francés Zaccharie Risacher, número 1 del draft de 2024, anotó 17 puntos.

CLIPPERS 105-103 RAPTORS

Dramático final en el Intuit Dome de Los Ángeles. Con seis segundos para el final y dos abajo, el pívot Jakob Poeltl de los Toronto Raptors tiró a fallar su segundo tiro libre. Él mismo atrapó el rebote, pero falló el tiro que hubiera igualado el partido.

Toronto (2-8) había logrado igualar el partido en esos instantes finales tras ir 12 abajo al inicio del último cuarto.

James Harden firmó un doble-doble para los Clippers (5-5) con 24 puntos, 12 rebotes y siete asistencias. El base registró un pobre 5 de 17 en tiros de campo (29,4 %) y la mitad de sus puntos llegaron desde el tiro libre.

Para los Raptors destacaron con 21 puntos cada uno Ochai Agbaji y Immanuel Quickley.