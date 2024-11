Joel Embiid, pívot de los Philadelphia 76ers, fue sancionado con tres partidos de suspensión por su empujón a un periodista en el juego que su equipo disputó contra los Memphis Grizzlies del pasado sábado, informó la NBA en un comunicado.

Embiid, que no recibirá sueldo durante el período de su suspensión, fue sancionado por decisión del jefe de operaciones de baloncesto de la NBA, Joe Dumars.

“Si bien entendemos que Joel ha sido ofendido por la naturaleza personal de la versión original del artículo del periodista, las interacciones deben ser profesionales entre jugadores y periodistas, y nunca deben volverse físicas”, aseguró Dumars.

La decisión de la NBA se produjo después de una investigación abierta en torno a las informaciones de un presunto empujón de Embiid a un periodista, tras una discusión en el vestuario de los 76ers después de la derrota ante los Grizzlies.

La noticia del empujón fue adelantada por Shams Charania, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, pero no presente en el vestuario de Filadelfia, quien describió en ESPN su versión de lo que había ocurrido después de que aparecieran en las redes las primeras informaciones.

“Embiid se metió en una disputa con un columnista después del partido de esta noche en Filadelfia. Embiid mostró su desacuerdo con una columna reciente que hizo referencia a su difunto hermano y a su hijo, y Embiid empujó al columnista. No puñetazo”, dijo.

La alusión al “puñetazo” sirvió para desmentir rumores previos que aseguraban que el pívot de Filadelfia había golpeado al periodista.

Posteriormente, el periodista Kyle Neubeck, de PHLY Sports y sí presente en el vestuario, contó lo que había presenciado.

“Obviamente no podemos repetir muchas de las palabras que se dijeron, pero lo básico fue: ‘Puedes decir que yo soy muy malo, puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Pero no pongas nunca en tu boca el nombre de mi hermano muerto. No hables de mi familia (…). Si hablas de mi familia, vamos a tener problemas reales’“, describió.