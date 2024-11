Los Cleveland Cavaliers son el único equipo invicto que queda en la NBA, con nueve victorias de nueve, tras una jornada en la que los Denver Nuggets infligieron la primera derrota a los Oklahoma City Thunder y en la que los Golden State Warriors dieron un golpe en la mesa con un gran triunfo en el campo de los Celtics.

PELICANS 122 – CAVALIERS 131

Los Cavaliers frustraron la gran noche de José Alvarado, quien anotó 27 puntos para los New Orleans Pelicans y sumaron su novena victoria de nueve en esta temporada.

Alvarado firmó la segunda mejor actuación de su carrera, con un brillante diez de catorce en tiros de campo y un perfecto siete de siete en triples. La mejor marca de su carrera se remonta al diciembre de 2022, cuando metió 38 en un partido de los Pelicans contra los Denver Nuggets. El puertorriqueño también logró cinco asistencias y tres robos contra los Cavaliers.

Donovan Mitchell dirigió la victoria con 29 puntos, apoyado por un doble doble de 16 puntos y catorce rebotes del pívot Jarrett Allen.

NUGGETS 124 – THUNDER 122

Los Nuggets lograron un sufrido triunfo en casa contra los Oklahoma City Thunder y les infligieron la primera derrota de la temporada en la NBA tras siete victorias consecutivas.

El serbio Nikola Jokic firmó un monumental triple doble de 23 puntos, 19 rebotes y 16 asistencias, apoyado por los 29 puntos de Russell Westbrook y por los 24 de Christian Braun y Michael Porter Jr, quien conectó seis triples.

Pero el protagonista inesperado fue el joven Peyton Watson, de 22 años, con un tapón a Shai Gilgeous Alexander en la última jugada del partido. Watson pasó en pocos segundos de villano a héroe, pues logró el tapón tras fallar dos libres que podían pasarle factura a los Nuggets.

Jokić and Russ were UNREAL tonight in the @nuggets win. 🔥 Joker: 23p, 20r, 16a, 2s, 2b

🔥 Brodie: 29p (10-15 shooting), 6r, 6a Jokić joins Westbrook (Apr. 2, 2019) as the 2nd player to record a 20/20/15 game since Wilt Chamberlain in 1968! pic.twitter.com/zwozPyYZ2M — NBA (@NBA) November 7, 2024

CELTICS 112 – WARRIORS 118

Los Warriors no ganaban en Boston desde junio de 2022, cuando una monumental actuación de Steph Curry les entregó el anillo en las Finales NBA. Su última visita al TD Garden había terminado con una derrota 140-88, pero este miércoles el equipo de Steve Kerr envió un mensaje a toda la liga con una extraordinaria actuación.

Fue la quinta victoria de cinco fuera de casa para los Warriors, liderados por 27 puntos, siete rebotes y nueve asistencias de Steph Curry, ya recuperado tras una lesión de tobillo que le hizo perderse tres partidos este año. El banquillo de Golden State aportó 49 puntos por los 24 de unos Celtics huérfanos de Jaylen Brown.

Los Celtics, que el año pasado tuvieron un balance de 37 victorias y cuatro derrotas en casa en la temporada regular, cayeron por primera vez ante su público. No les bastaron los 32 puntos (5 triples) de Jayson Tatum, quien se reencontró con Steph Curry, su compañero en la selección estadounidense que se colgó el oro en París 2024 el último verano.

STEPH, WARRIORS WIN IN BOSTON. 🔥 27 points (21 in 2nd half)

🔥 7 boards, 9 dimes, 4 steals That's 5 STRAIGHT for the @warriors… they're 5-0 on the road! pic.twitter.com/mIa0515ZQ7 — NBA (@NBA) November 7, 2024

GRIZZLIES 131 – LAKERS 114

LeBron James firmó 39 puntos y seis triples, pero sus Lakers, sin Anthony Davis, cayeron en el campo de los Grizzlies. Perdieron su cuarto partido en los últimos cinco tras arrancar con dos victorias.

El español Santi Aldama firmó el tercer doble doble de su temporada, con once puntos y doce rebotes. Titular en el quinteto de Taylor Jenkins, disputó 31.20 minutos y aportó además tres asistencias y un robo en la victoria de los Grizzlies.

Ja Morant, Jaren Jackson y Jaylen Wells firmaron veinte puntos cada uno en una gran noche para los Grizzlies, que estuvieron por arriba del 50 % en tiros de campo (48 de 93 )y en triples (17 de 34).

HAWKS 121 – KNICKS 116

El francés, nacido en Málaga, Zaccharie Risarcher, primera elección en el draft de 2024, protagonizó su primer recital anotador en la NBA con 33 puntos en la victoria de los Hawks contra los New York Knicks.

Apoyado por los 23 puntos y quince rebote de Jalen Johnson y por los 23 puntos y diez asistencias de Trae Young, los Hawks se sobrepusieron a la buena actuacón del dominicano Karl Anthony Towns. El ex de los Minnesota Timberwolves firmó 34 puntos y 16 rebotes, sin premio.

SUNS 115 – HEAT 112

Kevin Durant le dio la sexta victoria consecutiva a unos Suns que alcazaron a Thunder y Warriors al mando del Oeste. ‘KD’ anotó 32 puntos, apoyado por un doble doble de 20 puntos y 18 rebotes de Jusuf Nurkic.

Devin Booker aportó 22 puntos y nueve asistencias para los Suns, contra unos Heat que perdieron su segundo partido seguido y tienen un balance de 3-4 en el Este.

KD's red-hot night guided the Suns to their 6th straight win! ☀️ 32 PTS (13-23 FGM)

☀️ 8 REB Phoenix is now 7-1 after beating the Heat 👀 pic.twitter.com/MAZJxTYh8p — NBA (@NBA) November 7, 2024

MAVERICKS 119 – BULLS 99

El esloveno Luka Doncic dirigió el cómodo triunfo de los Mavericks sobre los Bulls con 27 puntos y trece asistencias. Kyrie Irving y Daniel Gafford contribuyeron con 17 puntos cada uno y Klay Thompson aportó trece.

Los Mavs lucen un balance de 5-3 y están empatados con los Houston Rockets, que arrollaron este mismo miércoles a los San Antonio Spurs en un derbi texanos.

CLIPPERS 110 – 76ERS 98

Los Clippers arrollaron a unos 76ers sin Joel Embiid, liderados por 26 puntos de Norman Powell, quien conectó seis triples. James Harden, ex del partido, aportó 18 puntos.

Para los Sixers fue una noche muy negativa, acabada con la lesión muscular sufrida por Tyrese Maxey, que le obligó a retirarse del encuentro en la segunda mitad. Maxey llevaba doce puntos cuando dejó el campo.

Harden knocks down his patented stepback 3! 12 PTS over a 2 minute stretch in the 3rd 🔥 📺 Clippers lead headed to Q4 on ESPN pic.twitter.com/tBMaQMa7qb — NBA (@NBA) November 7, 2024

El equipo de Philadelphia tiene un pésimo balance de una victoria y seis derrotas.