Los Oklahoma City Thunder y los Cleveland Cavaliers continúan como los únicos equipos invictos de la NBA, tras un lunes en el que Paul George debutó con derrota en los Philadelphia 76ers y Victor Wembanyama rozó un triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 9 tapones para los San Antonio Spurs.

La liga guardará este martes descanso y no habrá ningún partido debido a las elecciones en Estados Unidos.

Los temibles Thunder siguen marcando el ritmo en el Oeste con gran contundencia y, este lunes, se colocaron con un fantástico registro de 7-0 gracias a Jalen Williams (23 puntos) y Shai Gilgeous-Alexander (21 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias). Demasiada artillería para unos Magic (3-5) muy tocados por la lesión de Paolo Banchero y con cuatro derrotas consecutivas.

Franz Wagner (22 puntos) y Jalen Suggs (19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) tiraron del carro en Orlando.

Con un imponente balance de 8-0, los Cavaliers igualaron el mejor inicio de curso en la historia de la franquicia, que consiguieron en la campaña 1976-1977.

Darius Garland (39 puntos y 8 asistencias) brilló en Cleveland, que, como líder del Este, venció de forma ajustada por segunda vez en tres días a unos Bucks en crisis total como colistas de esa conferencia con seis derrotas consecutivas (1-6).

Sin Giannis Antetokounmpo por una distensión en el músculo aductor, el mejor de Milwaukee fue Damian Lillard con 36 puntos y 7 asistencias.

Kevin Durant (35 puntos, 6 asistencias y con una estupenda actuación en el desenlace) y unos Suns en racha (6-1) amargaron el estreno de Paul George con unos Sixers que recuperaron a su fichaje estrella para esta campaña, pero que siguen sin poder contar con el lesionado Joel Embiid.

George consiguió 15 puntos con un desacertado 4 de 14 en tiros (falló también el lanzamiento para forzar la próroga) para unos Sixers que hacen aguas (1-5) y en los que Tyrese Maxey metió 32 puntos.

Wembanyama rozó un triple-doble con puntos, rebotes y tapones pero no le pudo regalar la victoria a su entrenador Gregg Popovich, de baja indefinida por problemas de salud en los Spurs (3-4).

Los Clippers (3-4) firmaron por fin su primer triunfo en su nuevo estadio Intuit Dome con 23 puntos de Norman Powell, 17 puntos y 13 rebotes de Ivica Zubac y 17 puntos y 8 rebotes de James Harden.

No acaban de arrancar los Mavericks, finalistas el curso pasado (perdieron el anillo ante los Celtics) pero que por ahora llevan un discreto balance de 4-3. Luka Doncic consiguió 34 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias para Dallas.

Por su parte, los Pacers (3-4) sellaron un importante triunfo con 30 puntos y 11 rebotes de Myles Turner y 25 puntos y 12 asistencias de Tyrese Haliburton.

Los Lakers (4-3) sufrieron un serio batacazo en su visita a Detroit frente a unos Pistons (3-5) que, pese a ser uno de los equipos más flojos de la liga, tumbaron a los angelinos con un triple-doble de Cade Cunningham (17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias)

Anthony Davis (37 puntos y 9 rebotes) lideró esta pobre versión de los Lakers.

Con tres triunfos seguidos y un balance de 7-1, los Celtics se mantienen sin problemas en los puestos de privilegio del Este, solo por detrás de los intocables Cavaliers, gracias a 28 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias de Jayson Tatum.

Jalen Johnson (20 puntos y 11 rebotes) se puso al frente de Atlanta (3-5).

Stephen Curry, después de tres partidos fuera por lesión, volvió con 24 puntos y 6 asistencias en unos Warriors que han empezado de maravilla la temporada con un balance de 6-1 y cuatro victorias consecutivas.

No tuvieron mucho rival en unos Wizards (2-4) en los que el máximo anotador fue Jordan Poole, con 24 puntos.

