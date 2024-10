Luka Doncic y LeBron James firmaron este lunes dos actuaciones desastrosas, pero los Dallas Mavericks del primero lograron el triunfo ante los Utah Jazz mientras que Los Angeles Lakers del segundo perdieron el invicto cayendo ante los Phoenix Suns.

Además, los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers siguen sin conocer la derrota (ambos con 4-0 de balance) en tanto que Paolo Banchero firmó el recital del día con 50 puntos para los Orlando Magic.

SUNS 109 – LAKERS 105

Un potente parcial de 33-22 en el último cuarto fue clave para que Phoenix (3-1) acabara con la hasta ahora inmaculada y sorprendente trayectoria de los Lakers (3-1).

Los angelinos fueron ganando de 18 puntos en el primer cuarto y desembarcaron en el último cuarto con un +7 pero al final cosecharon la primera derrota de la era JJ Redick.

LeBron acabó con solo 11 puntos (terrible 3 de 14 en tiros de campo), 5 rebotes y 8 asistencias. Con 21,4 %, este es el partido con peor porcentaje de tiros de campo de ‘King James’ desde 2007.

No obstante, LeBron, con un triple a falta de dos minutos, pudo superar la barrera de 10 puntos y mantener su impresionante racha (récord histórico en la NBA) de 1.226 partidos consecutivos por encima de los dobles dígitos de anotación y que se remonta también a 2007

Anthony Davis, elegido mejor jugador de la semana en el Oeste, consiguió 29 puntos y 15 rebotes. Los Lakers también contaron con 20 puntos y 10 rebotes de Rui Hachimura y 23 puntos y 8 rebotes de Austin Reaves.

En cuanto a Phoenix, Devin Booker (33 puntos) y Kevin Durant (30 puntos y 8 rebotes) encabezaron la venganza de unos Suns que la semana pasada desperdiciaron un +22 ante los Lakers.

MAVERICKS 110 – JAZZ 102

Doncic selló 15 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, pero su espantoso 5 de 22 en intentos a canasta es, según la cadena ESPN, su peor estadística en tiros de campo en un partido de temporada regular desde su campaña como novato.

Al rescate de Dallas (2-1) acudieron Kyrie Irving (23 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Klay Thompson (18 puntos). En Utah, que todavía no han ganado este año (0-3), Collin Sexton fue el máximo anotador con 23 puntos.

La peor noticia fue la espeluznante lesión de Taylor Hendricks (Utah Jazz), que se fracturó el peroné, se dislocó el tobillo y se perderá al resto de la temporada luego de abandonar en camilla directo al hospital.

