Un nuevo hito marcó LeBron James en la NBA y esta vez acompañado de su hijo, Bronny, joven escolta que junto a su padre en los Lakers concretaron la primera dupla padre-hijo en la mejor liga de baloncesto del mundo.

No obstante, eso pareció ser solo un espejismo y para instalar dicho récord, ya que nuevas informaciones emanadas desde Estados Unidos, anuncian que esto llega a su fin con una dura medida tomada por el DT de los ‘oro y púrpura’, JJ Redick.

Resulta que el propio DT del mayor anotador en la historia de la NBA reveló en conferencia de prensa que Bronny alternará equipo entre Lakers (con posibilidades muy reducidas) y la filiar de los angelinos, el South Bay.

En sus propias palabras, el exjugador y hoy DT, JJ Redick, reveló que “nuestros planes siempre son flexibles y se basan en el tiempo real. La opción de que Bronny esté entre los Lakers y South Bay siempre ha estado presente desde el primer día”.

“Rob (Pelinka, el mánager general) y yo hemos hablado de eso. LeBron también está al tanto de eso”, indicó Redick.

Los James hicieron historia en el primer partido de la temporada, cuando los Lakers derrotaron a los Minnesota Timberwolves. Salieron juntos a la pista convirtiéndose en la primera pareja de padre e hijo que coinciden en la NBA, además vistiendo la misma camiseta, todo un hito.

Cabe destacar que la decisión ha generado revuelo en suelo norteamericano, luego de la poca participación de Bronny en la pretemporada con Lakers y los escasos minutos sumaos en los primeros duelos de la temporada de la NBA.

Es probable que ambos vuelvan a jugar en el partido que los Lakers disputarán ante Sacramento Kings, pactado para este sábado 26 de octubre a contar de las 23:30 horas (en suelo chileno).

LeBron James.

Bronny James.

The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh

— NBA (@NBA) October 23, 2024