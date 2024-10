Los Angeles Lakers se regalaron este viernes una fabulosa remontada ante los Phoenix Suns mientras que los Golden State Warriors sumaron su segundo triunfo consecutivo y los New York Knicks se reivindicaron después de su humillante derrota ante los Boston Celtics.

LAKERS 123 – SUNS 116

Los Lakers llegaron a perder de 22 puntos en el segundo cuarto y parecía que Kevin Durant se iba a imponer a LeBron James en este duelo ya legendario de la NBA y que probablemente esté afrontando sus últimas entregas.

Pero los de JJ Redick, que empezaron con una losa de 23-38 en el primer cuarto, firmaron una espléndida remontada para lograr un 2-0 de balance que los Lakers no conseguían de inicio desde la lejana temporada 2010-2011 cuando Phil Jackson estaba en el banquillo y las estrellas angelinas eran Kobe Bryant y Pau Gasol.

Anthony Davis volvió a firmar otro recital con 35 puntos y 8 rebotes. El pívot estuvo escoltado por Austin Reaves (26 puntos y 8 asistencias) y LeBron James (21 puntos y 8 asistencias) en unos Lakers brillantes desde el perímetro (14 de 27 en triples).

Durant (30 puntos y 6 asistencias) y Devin Booker (23 puntos) se pusieron al timón de unos Suns que fueron de más a menos.

JAZZ 86 – WARRIORS 127

Con dos victorias en dos partidos antes dos flojos rivales, los Warriors, que venían de imponerse a los Blazers, también derrotaron con comodidad a los Jazz gracias a los 27 puntos con un enorme 7 de 9 en triples de Buddy Hield. Stephen Curry aportó 20 puntos.

En Utah, muy pobre y que solo metió el 31,5 % de sus tiros, el más productivo fue John Collins con solo 14 puntos y 7 rebotes.

KNICKS 123 – PACERS 98

Tras el batacazo ante Boston en su estreno, los Knicks reaccionaron con una paliza a los Pacers con una actuación muy convincente y colectiva: Jalen Brunson fue el máximo anotador (26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) pero estuvo perfectamente acompañado por el dominicano Karl-Anthony Towns (21 puntos y 15 rebotes), Mikal Bridges (21 puntos y 5 asistencias), Josh Hart (20 puntos y 10 rebotes) y OG Anunoby (14 puntos).

En cambio, Indiana selló una noche para el olvido, Tyrese Haliburton estuvo terrible (0 puntos con 0 de 8 en tiros) y el equipo acabó con un ridículo 3 de 30 en triples.

RAPTORS 115 – SIXERS 107

Todavía no han podido contar con Joel Embiid y Paul George con lesión, pero los ambiciosos planes de los Sixers para este curso no pasaban por encajar dos derrotas en los dos primeros partidos, especialmente la de esta noche ante un rival de poca entidad como los Raptors.

Scottie Barnes (27 puntos) y Jakob Poltl (19 puntos y 9 rebotes) tomaron las riendas de Toronto mientras que Kelly Oubre Jr. (28 puntos) dio la réplica en Philadelphia.

BUCKS 122 – BULLS 133

Otro aspirante en el Este que se llevó un revolcón fue Milwaukee, rendido en casa por unos sorprendentes Chicago Bulls de un gran Coby White (35 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias). También destacaron en los visitantes Zach LaVine (25 puntos) y Nikola Vučević (22 puntos y 10 rebotes).

De nada sirvió en los Bucks el encomiable esfuerzo de Giannis Antetokounmpo con 38 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias.

ROCKETS 128 – GRIZZLIES 108

Los Grizzlies llegaron a ganar de 12 puntos en el segundo cuarto, pero tras el descanso los Rockets arrasaron con un brutal 69-43 que dejó el triunfo en el casillero de Houston.

Siete jugadores de los texanos superaron los 10 puntos con Jalen Green (22 puntos y 6 rebotes) como máximo anotador. Además, Alperen Sengun (16 puntos y 15 rebotes) y Jabari Smith Jr. (14 puntos y 16 rebotes) se pusieron las botas en la zona.

Ja Morant (24 puntos) guió a unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama se quedó en 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

MAGIC 116 – NETS 101

Los Nets de Jordi Fernández, el primer técnico nacido en España que entrena en la NBA, encadenaron su segunda derrota en dos partidos tras caer ante unos Magic encabezados por Franz Wagner (29 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) y Moritz Wagner (18 puntos).

Cam Thomas (24 puntos y 6 rebotes) y Dennis Schröder (20 puntos y 6 asistencias) lideraron a Brooklyn, que sufrió con 19 pérdidas de balón.

En el resto de encuentros de la jornada, los Atlanta Hawks se impusieron a los Charlotte Hornets (125-120), los Cleveland Cavaliers derrotaron a los Detroit Pistons (113-101) y los New Orleans Pelicans evitaron la campanada ante los Portland Trail Blazers (103-105) con una canasta en los últimos segundos de Brandon Ingram y un tapón sobre la bocina de Zion Williamson.

NBA STANDINGS UPDATE

The Magic, Hawks, Cavs, Warriors, Lakers, Pelicans all improve to 2-0 on Friday!

