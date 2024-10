La nueva temporada en la NBA arrancó con todo, con los actuales campeones, Boston Celtics, arrolladores contra los New York Knicks, elenco que sufrió en el inicio de la campaña en la mejor liga de baloncesto del mundo.

No obstante, tras el 132-109 que le propinó los del TD Garden a los de la ‘Gran Manzana’ ha desatado la polémica en la NBA, luego de las declaraciones del crack de los Knicks, Josh Hart, quien pidió abiertamente que se le realizara control de doping y exámenes a los jugadores de Boston.

En concreto, tras la paliza en la apertura de la temporada en la Conferencia Este, el escolta de New York quedó sorprendido tras el rendimiento de los Celtics.

Resulta que los de Boston pasaron por encima de los Knicks, anotando 29 triples en su victoria por 132-109, igualando el récord de lanzamientos de tres puntos anotados en un solo partido en toda la historia de la NBA.

La gran diferencia entre ambos equipos fue sorprendente dada la incapacidad defensiva de la franquicia de Nueva York, entrenada por el especialista Tom Thibodeau, que siempre se ha enorgullecido de la solidez y rocosidad de sus plantillas. Además, los Knicks se habían reforzado muy bien durante los últimos meses, destacando la incorporación del pívot con ascendencia dominicana Karl-Anthony Towns.

Nada de esto sirvió y es por eso que Josh Hart se mostró incrédulo a lo que vio en el terreno de juego.

Tras el partido, Hart fue enfático al pedir que “la NBA tiene que hacerles un control de drogas a todos ellos. Nunca he visto nada similar”, señaló entre risas.

Posteriormente reconoció la capacidad de los jugadores de Boston y arremetió sentenciando que “tienes que darles crédito, ya son un equipo explosivo, y con la contagiosa energía en el pabellón… Han jugado extremadamente bien”.

“Lo analizaremos, aprenderemos de nuestros errores defensivos, pero es el primer partido, quedan 81“, finalizó.

Lo cierto y como lo confirma Josh, la NBA está recién comenzando, pero Boston ya mandó un mensaje potente de que buscarán imponer su hegemonía y alcanzar por segundo año consecutivo los anillos de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Josh Hart on the Celtics' hot shooting:

"The NBA needs to drug test all of them, I'll tell you that right now. I ain't ever seen nothing like that before" 😭 pic.twitter.com/urNChH3Rpu

