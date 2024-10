Los Angeles Lakers arrancaron este martes la temporada 2024-2025 con pleno de sonrisas: un sólido triunfo ante los Minnesota Timberwolves por 110-103, la primera victoria para JJ Redick como entrenador y el logro histórico de LeBron James y Bronny como el primer dúo padre-hijo en la NBA.

De 39 y 20 años, respectivamente, LeBron (titular) y Bronny (suplente) protagonizaron una imagen memorable cuando entraron juntos a la cancha con 4.00 en el segundo cuarto para convertirse en el primer padre e hijo que juegan juntos en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Al margen, la gran estrella de la noche fue Anthony Davis, soberbio en ataque y defensa y que acabó con 36 puntos (11 de 23 en tiros), 16 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

Rui Hachimura también brilló en los Lakers con 18 puntos y 5 rebotes mientras que LeBron aportó 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En Minesota, Anthony Edwards fue el faro con 27 puntos (10 de 25), 6 rebotes y 3 asistencias.

Los Lakers masacraron a los Wolves en la pintura (72 por 40 puntos) pero fueron un desastre en el triple (5 de 30, 16,7 %). No obstante, los californianos se beneficiaron de las 16 pérdidas de balón de sus rivales.

Los Boston Celtics retomaron la NBA por donde la habían dejado: dominando y triunfando.

Tras conquistar en junio el decimoctavo título de su historia, arrollaron a los New York Knicks 132-109 en el partido que dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada de la NBA e igualaron el récord de triples en la historia de la liga, con 29 canastas de tres puntos.

132 puntos, 29 triples, tres balones perdidos. Son solo algunos de los asombrosos números de los Celtics, que destrozaron a los Knicks en el TD Garden impulsados por 37 puntos (8 de 11 en triples) y diez asistencias de Jayson Tatum.

Tras ganar 64 partidos en la temporada regular del año pasado y conquistar el título en las Finales contra los Dallas Mavericks, el equipo de Joe Mazzulla recibió los anillos de campeones en los prolegómenos del encuentro y en el parqué dejó claro que los verdes siguen siendo el equipo a batir en la NBA.

A los 37 puntos de Jayson Tatum se sumaron los 24 de Derrick White (4 triples), los 23 y siete rebotes de Jaylen Brown (5 triples), los 18 de Jrue Holiday (4 triples) y los once puntos, tres rebotes y cinco asistencias del dominicano Al Horford (3 triples).

🏀 OPENING NIGHT FINAL SCORES 🏀

JT and the @celtics tie an NBA record with 29 3PM as they begin their title defense with a W on Ring Night! #KiaTipOff24

Derrick White: 24 PTS, 6 3PM, 4 AST

Jaylen Brown: 23 PTS, 5 3PM, 7 REB

Jrue Holiday: 18 PTS, 4 3PM, 4 REB, 4 AST pic.twitter.com/XUzmmJaCy5

— NBA (@NBA) October 23, 2024