En la segunda jornada de NBA 2024-25, Los Phoenix Suns de Kevin Durant arruinaron en la prórroga la inauguración del nuevo estadio de Los Angeles Clippers mientras que los Golden State Warriors de Stephen Curry empezaron la nueva temporada con un repaso a los Portland Trail Blazers.

Tras los dos partidos inaugurales del martes (triunfo de los Boston Celtics ante los New York Knicks y de Los Angeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves), la NBA organizó este miércoles su primera gran jornada con 10 encuentros.

Ahí, también destacó el debut de Jordi Fernández, el primer entrenador nacido en España en dirigir una franquicia, y el recital de su compatriota Santi Aldama con los Memphis Grizzlies.

El lujoso estadio Intuit Dome vivió una noche vibrante con su primer partido oficial de la NBA después de que los Clippers, tras 25 años a la sombra de los Lakers en el Staples Center (ahora Crypto.com Arena), cuenten ya con su nuevo hogar.

Sin embargo, la fiesta no fue completa ya que los Clippers, sin el lesionado Kawhi Leonard y tras la marcha de Paul George, cayeron en el tiempo extra ante unos Suns encabezados por Durant con 25 puntos y 7 rebotes.

Durant protagonizó en el desenlace un emocionante cara a cara con James Harden, su excompañero en los Brooklyn Nets y los Oklahoma City Thunder, que se puso al volante de los Clippers con 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias pero que falló un tiro libre clave y cometió una pérdida de balón que al final le costaron la derrota a su conjunto.

Blazers 104 – Waerriors 139

En su primer partido sin su inseparable Klay Thompson, Stephen Curry rozó el triple-doble (17 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) para unos Warriors que pasaron por encima de los Blazers con un 20 de 48 en triples.

Scoot Henderson (22 puntos) encabezó a unos Blazers pobres en los triples (8 de 34) y superados en el rebote (42 por 57).

Sixers 109 – Bucks 124

Sin Joel Embiid y Paul George por lesión, Filadelfia no pudo hacer nada ante unos Milwaukee Bucks sin Khris Middleton pero con Giannis Antetokounmpo (25 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) y Damian Lillard (30 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias).

Tyrese Maxey lideró con 25 puntos y 6 rebotes la resistencia de unos Sixers con grandes ambiciones este año pero también con serias incógnitas en torno al estado físico de sus estrellas.

Hawks 120 – Nets 116

Brooklyn peleó hasta el final y ofreció una meritoria imagen pero no le pudo regalar a Jordi Fernández el triunfo en su primer partido oficial como entrenador de los Nets.

Cam Thomas fue el mejor de los neoyorquinos con 36 puntos (20 de ellos en un último cuarto impresionante), 5 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Trae Young (30 puntos, 12 asistencias y 5 rebotes) y Onyeka Okongwu (28 puntos y 8 rebotes) comandaron a los Hawks.

Jazz 124 – Grizzlies 126

A tope de revoluciones empezó la temporada Aldama, que igualó con 27 puntos su segunda mayor anotación en la NBA (su récord personal es de 28).

El alero español, clave en el desenlace para el ajustado triunfo de Memphis, fue el máximo anotador de su equipo, consiguió 5 rebotes y 2 asistencias y acabó con un gran 10 de 16 en tiros de campo (5 de 10 en triples).

En los Jazz, el más destacado fue Lauri Markkanen con 35 puntos y 9 rebotes.

