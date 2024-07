Cuando apenas faltaban ocho segundos para el final del partido, LeBron James se transformó en el héroe del Dream Team de básquetbol de Estados Unidos y con un agónico punto, decretó la ajustada victoria de los norteamericanos por 101-100 ante Sudán del Sur.

En el duelo, el combinado estadounidense llegó a estar 16 puntos debajo de su rival. Pese al rescate de la estrella de Los Ángeles Lakers para su selección, el confronte no estuvo exento de polémicas y previo al sonido de la chicharra, la selección africana reclamó una falta de Anthony Edwards a Wenyen Gabriel que pudo haber contribuido a su histórica proeza.

Antes, J.T Thor (ex Charlotte Hornets) convirtió un triple con 20 segundos en el reloj, pero no pudo concretar el batacazo. Aún así, los nombres de Carlik Jones (15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) y Marial Shayok (25 puntos y 6/12 triples) destacaron en el rival, que le dejó un duro aviso al Dream Team estadounidense de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe recordar que el Dream Team hará su debut en la cita olímpica el próximo 28 de julio, en un desafío donde tendrá a Serbia (a quien ya venció en duelo preparatorio) como rival en el primer partido del Grupo C. Posteriormente, se medirá ante Sudán del Sur y Puerto Rico.

The King did his thing. 👑

🇺🇸 25 pts

🇺🇸 7 ast

🇺🇸 6 reb#USABMNT x @KingJames pic.twitter.com/pZluIQ4s96

— USA Basketball (@usabasketball) July 20, 2024