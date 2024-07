A menos de una semana del inicio de la trigésimo tercera versión de los Juegos Olímpicos París 2024, comienzan a reverdecer historias increíbles de ediciones anteriores, como la icónica disputa entre los basquetbolistas Kobe Bryant (EEUU) y Pau Gasol (España).

Se trata de una rivalidad enconada en el básquetbol olímpico entre dos de los más grandes jugadores de la NBA. Amigos entrañables, Bryant (fallecido en enero de 2020), y Gasol fueron compañeros de equipo, además, en Los Ángeles Lakers bicampeones 2009-10.

No obstante, en la lucha por el oro olímpico, la amistad quedó fuera del rectángulo de parqué, registrando el momento más álgido en los JJOO de Pekin 2008.

“Voy a arrollarlo en la primera jugada” dijo Black Mamba a sus compañeros antes del duelo con España por la fase de grupos en China.

Kobe sobre Gasol: “Voy a arrollarlo en la primera jugada”

Estados Unidos, como a la gran mayoría de las citas olímpicas, llegaba a oriente como favorito (ha ganado 16 de las 20 ediciones), pero con una deuda: recuperar el oro luego de quedarse “sólo” con el bronce en Atenas 2004.

Kobe Bryan tenía clara la meta, y sabía que España era el rival a vencer. De hecho, ambas escuadras fueron las finalistas de Pekin 2008. Ahí estaba el origen de las palabras de Kobe: hacían alusión a su amigo gran amigo Pau Gasol.

Palabras que sin duda descolocaron al resto del esquipo de USA, quienes sabían de la relación entre ambos jugadores de Los Angeles Lakers, y pensaban Kobe sólo quería motivarlos.

Así lo recordaron más tarde jugadores como LeBron James o Dwyane Wade, en ‘Redeem Team’, el documental que lanzó en 2022 el Comité Olímpico Internacional (COI), en colaboración con Netflix. Este repasa el camino hacia el oro olímpico de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos en Pekin 2008.

Al inicio del partido contra España de la fase de grupos de los JJOO disputados en suelo chino, Kobe Bryant arremetió sin contemplación contra Gasol, sin intención de jugar la pelota y con el claro propósito de intimidar. Como había anunciado en la charla técnica, quería marcar terreno.

Gasol podría ser su compañero en los Lakers, pero allí era un rival más. El mensaje de Kobe fue simple, pero contundente: No me interesa quien seas fuera de la cancha, adentro somos rivales, y estos son los Juegos Olímpicos.

El propio Pau Gasol destacó en su momento el extracto del mencionado documental en su redes sociales, con la leyenda “Friendship doesn’t exist on the court (la amistad no existe en la cancha). Hermanos forever”.

Friendship doesn't exist on the court. Hermanos forever 🐍 #TheRedeemTeampic.twitter.com/aKd6WaxAWK — Pau Gasol (@paugasol) September 25, 2022

La motivación que hacía falta

Estados Unidos ganó con claridad aquel primer duelo ante los hispanos (82-119), y ya cuando se encontraron en el partido por el oro, ambas selecciones dejaron una de las mejores finales olímpicas de la historia (118-107).

Pau Gasol fue, junto a Rudy Fernández, el más destacado de la selección española, pero no pudo evitar la derrota.

Cuando el español regresó a California para la concentración de Los Angeles Lakers previa a la temporada 2009, encontró colgando en su taquilla una medalla de oro de los Juegos Olímpicos.

Kobe Bryant, su compañero y amigo, puso el oro en el vestidor de Gasol para que fuera lo primero que viera nada más llegar. Dicen que buscaba motivarlo.

Y es que la de Pekin 2008 no había sido la única derrota que resonaba en la cabeza de Pau Gasol. Meses antes, junto con Bryant, Los Lakers habían cedido el anillo de la NBA ante los Bolton Celtics.

Entonces, el gesto del 8 no fue adrede. Bryant quería avivar el dolor de Gasol para motivar al pívot español.

“Si hay algo que Pau ama de verdad es su selección. Lo es todo para él. Y se volvió loco [al ver la medalla]”, relató Kobe Bryant en 2018 al podcast School of Greatness. “Yo le dije, ‘Mira, Pau. Perdiste la final de la NBA contra los Celtics. Perdiste la final olímpica. Que no sean tres finales seguidas las que pierdes, ¿ok? Vamos a ganar este año”.

Funcionara o no la táctica, lo cierto es que Pau Gasol fue vital para que Los Angeles Lakers ganara los dos siguientes anillos de la NBA. En 2009 contra los Orlando Magic de Dwight Howard, uno de los pívots de Estados Unidos en Pekin 2008; y en la revancha de 2010 contra los Celtics.