La primera jornada de los playoffs de la NBA han brindado un verdadero espectáculo a todos los aficionados del mejor baloncesto del mundo, en donde se confirmó lo que se analizaba en la previa, las victorias de todos los locales en el debut de la recta final de la temporada.

Los triunfos de todos los ‘favoritos’ y locales, rompieron la historia reciente en la NBA, ya que esto no ocurría desde los playoffs del 2013 cuando un Miami Heat liderado por LeBron James (quien fue el MVP de las finales), Dwyane Wade y Chris Bosh conquistaron el título en aquella temporada.

Los primeros en alcanzar la victoria fueron los Cleveland Cavaliers, quienes doblegaron en el estadio Rocket Mortgage FieldHouse a Orlando Magic por 97 a 83 con la brillante actuación de Donovan Mitchell.

Posteriormente, Minnesota Timberwolves ‘apabulló’ a Phoenix Suns en el Target Center por 120 a 95, el brillante escolta Anthony Edwards el mejor de la cancha con 33 unidades.

Más tarde llegó el turno de los Knicks de New York, quienes en un partidazo en su casa, Madison Square Garden, derrotaron en un choque de fuerzas parejas a los Philadelphia 76ers por 111 a 104, siendo Jalen Brunson y Josh Hart los mejores de los locales con 22 unidades cada uno y Tyrese Maxey quien se lució en cancha con 33 puntos.

Cerrando la jornada sabatina, los Denver Nuggets recibieron en el Ball Arena a Los Angeles Lakers, quienes cayeron ante Jokic y compañía por 114 a 103 en donde Nikola y Antony Davis igualaron en 32 puntos la contienda para cada uno.

Por la contienda de día domingo, Boston Celtics le dio un golpe a Miami Heat, quienes sucumbieron en el TD Garden por 114 a 94 gracias a los 23 puntos que alcanzó Jason Tatum, siendo igualado por Bam Adebayo que lamentablemente no pudo ayudar a su equipo a alcanzar la victoria.

Más tarde llegó el turno del partidazo de la jornada entre Los Angeles Clippers y los Dallas Mavericks, donde James Harden dejó la victoria en casa con sus 28 puntos ante Doncic y compañía.

Por otra aparte, Milwaukee Bucks fue contundente ante Indiana Pacers de local y sin tantos problemas los vencieron por 109 a 94, don la brillante participación de Damian Lillard con sus 35 puntos.

Para cerrar el domingo, Oklahoma City Thunder sacó el rotulo de favorito en la llave ante los New Orleans Pelicans, y a pesar de ir ganando por gran parte del compromiso, solo vencieron a los de Luisiana por 94 a 92, siendo el duelo más peleado de la primera fecha de los playoffs.

Este lunes vuelve la acción en la primera ronda de los playoffs de la NBA donde Cleveland Cavaliers buscará extender las diferencias contra los Orlando Magic de Paolo Banchero.

BOS, LAC, MIL, and OKC all take Game 1 at home!

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continues Monday on TNT & NBA TV. pic.twitter.com/UaatlvcjX4

— NBA (@NBA) April 22, 2024