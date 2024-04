En una noche de barro en cada jugada, de apretar los dientes y de sudar la gota gorda por cada canasta, los Mavericks lograron este martes una sufrida pero crucial victoria ante Los Angeles Clippers por 93-96 y empataron la serie por 1-1 camino de Dallas en los Playoffs de NBA.

Pese al fabuloso talento ofensivo de ambos equipos, el encuentro fue un duelo de trincheras, de ataques oxidados y de defensas claramente superiores, un terreno minado en el que los de Luka Doncic terminaron alzando los brazos.

El esloveno, frustrado a veces pero también letal en los momentos clave, terminó con 32 puntos (11 de 26 en tiros de campo, 5 de 14 en triples), 6 rebotes y 9 asistencias. Imprescindibles fueron también Kyrie Irving (23 puntos y 6 rebotes) y P.J. Washington (18 puntos y 6 rebotes).

Por su parte, los angelinos recuperaron a Kawhi Leonard, que no jugaba desde el 31 de marzo por una misteriosa lesión en la rodilla y que sumó 15 puntos y 7 rebotes como titular.

James Harden (22 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) y Paul George (22 puntos) fueron los más productivos de unos Clippers con el punto de mira desviado (36,8 % en tiros y 26,7 % en triples por el 42,1 % y 42,4 %, respectivamente, de los Mavericks).

Los Pacers vencieron este martes a los Bucks en Milwaukee por 108-125, igualaron 1-1 esta serie de primera ronda del Este que ahora se marcha a Indiana y consiguieron la primera victoria a domicilio en estos ‘playoffs’ de la NBA marcados hasta ahora por el dominio de los equipos locales.

Después de 12 encuentros que acabaron con triunfo para los conjuntos de casa, los Pacers rompieron esa tendencia gracias a 37 puntos (enorme 16 de 23 en tiros de campo), 11 rebotes y 6 asistencias de Pascal Siakam.

Myles Turner (22 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones) y Andrew Nembhard (20 puntos) también destacaron en Indiana, mientras que Tyrese Haliburton se quedó en 12 puntos y 12 asistencias.

Frente a su pobre desempeño en ataque en el primer encuentro, los de Rick Carlisle metieron un 55,6% en tiros de campo y consiguieron 52 puntos en la pintura por 36 de Milwaukee.

En los Bucks, de nuevo sin el lesionado Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard fue el máximo anotador con 34 puntos (26 de ellos en la primera mitad).

Brook López logró 22 puntos y Bobby Portis aportó 14 puntos y 11 rebotes.

Los Suns volvieron a caer este martes de forma contundente ante los Minnesota Timberwolves por 105-93 y esta eliminatoria de primera ronda del Oeste se va ahora a Phoenix con 0-2 abajo para el equipo de Kevin Durant y Devin Booker.

Los Suns llegaron al descanso por delante tras una sólida primera mitad (50-51), pero tras el intermedio se deshicieron con un 55-42 acumulado en los dos últimos cuartos y llegaron a perder de 19 puntos en el último periodo.

La defensa de los Wolves, la mejor de la NBA esta temporada, volvió a torturar a unos Suns incapaces de mantener engrasado su ataque de principio a fin y que perdieron 19 balones que dieron pie a 31 puntos de los locales.

Además, los de Frank Vogel perdieron por lesión en el tercer cuarto a Grayson Allen, que volvió a torcerse el tobillo derecho que ya se había lastimado en el primer partido contra los Wolves.

Ni Durant ni Booker pudieron impulsar a los de Arizona: el alero se quedó en 18 puntos (6 de 15 en tiros) y el escolta solo pudo sumar 18 (6 de 13) y cometió 6 pérdidas de balón antes de ser expulsado por faltas en el último cuarto.

Peor aún fue la velada de Bradley Beal con 14 puntos, 6 de 17 en tiros y 4 pérdidas.

Jaden McDaniels (25 puntos) fue el máximo anotador de unos Wolves en los que Rudy Gobert y Mike Conley aportaron 18 cada uno. El dominicano Karl-Anthony Towns logró 12 tantos.

El conjunto dirigido por Chris Finch ni siquiera dominó el rebote como en el primer partido (39-41 para los Suns) ni acusó el pobre encuentro de Anthony Edwards (15 puntos con 3 de 12 en tiros).

