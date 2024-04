Los Miami Heat conectaron 23 triples este miércoles y dieron la sorpresa al ganar por 101-111 en el campo de los todopoderosos Boston Celtics, dominadores de la temporada, para empatar 1-1 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la Conferencia Este de la NBA y tomar ventaja de campo.

Tras arrollar a Miami en el primer partido, ante un rival huérfano de su líder Jimmy Butler, los Celtics salían como claros favoritos en el TD Garden, pero los hombres de Erik Spoelstra dieron la cara con un asombroso 53 % en tiros de tres puntos y establecieron su nuevo récord de triples en Playoffs.

Los Heat, que el año pasado silenciaron el TD Garden con una gran victoria en el séptimo partido de las finales de conferencia, regresarán a Miami con empate 1-1 en la serie, que tendrá sus próximos dos capítulos en Florida este sábado y lunes.

El quinteto titular de los Heat acabó con dobles dígitos y tres jugadores superaron los 20 puntos. Tyler Herro fue el líder anotador con 24 puntos y seis triples, además de repartir catorce asistencias.

Caleb Martin aportó 21 con un tremendo cinco de seis desde el arco; Bam Adebayo logró un doble doble de 21 puntos y diez rebotes, mientras que Jaime Jáquez firmó catorce puntos y metió tres triples. Nikola Jovic contribuyó con once puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

Los Celtics llegaron a los Playoffs con un extraordinario balance de 64-18 en la temporada regular y con un 37-4 en el Garden, pero se estrellaron este miércoles ante el planteamiento de Spoelstra.

Jaylen Brown fue el líder anotador con 33 puntos y Jayson Tatum metió 28 puntos y capturó ocho rebotes, pero los Celtics sufrieron ante unos Heat que castigaron apoyándose en Adebayo en el post y convirtiendo con asombrosa facilidad desde la línea de libres.

La de este miércoles fue la primera victoria de los Heat este año contra los Celtics, tras cuatro derrotas, pero este triunfo dispara su confianza de cara a las próximas dos citas en Miami.

Tyler led us in almost every offensive category tonight (14 assists is crazy) pic.twitter.com/kzx9IorCQ5

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 25, 2024