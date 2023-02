La gloria del deporte profesional trae consigo premios, dinero y fama, pero también otras distracciones que algunos no pueden controlar. En ese sentido, no son pocos los casos de infidelidad, traición, incluso, adicción al sexo, que han acaparado las portadas de la prensa. Estos son 7 escándalos sexuales que, tras salir a la luz, afectaron la carrera de sus involucrados.

Recientemente, Joe Westerman, un seleccionado de rugby inglés, fue sorprendido teniendo relaciones sexuales en un callejón con una mujer que no era su esposa. Este, no es más que uno de los tantos escándalos sexuales que rodean al mundo del deporte profesional, alrededor del planeta.

Si bien, existen variados casos, en diferentes disciplinas deportivas, de denuncias y condenas por violación, agresión sexual o abuso, incluyendo a menores de edad, en esta nota abordaremos aquellos que pudieron terminar en tribunales, pero por otras causas.

Joe Westerman y el nuevo escándalo sexual del rugby

Aún no era 14 de febrero y Joe Westerman ya sabía que no sería un buen Día de San Valentín. Resulta que solo un par de días atrás, el jugador de rugby, de los Castleford Tigers de Inglaterra, fue descubierto teniendo sexo en un callejón, con una mujer que no era su esposa.

Su acto fue grabado y subido a las redes sociales. Inmediatamente, su mujer y madre de sus 3 hijos, confirmó que ella no era la que aparecía en el registro audiovisual.

El club profesional, primeramente, inició una investigación y tras comprobar el vergonzoso acto, sancionó a Westerman con una multa económica. Sin embargo, aún no se sabe cuáles serán las consecuencias para su vida profesional.

Al respecto, no son pocos los deportistas reconocidos a nivel mundial que se han visto envueltos en escándalos sexuales, y que más allá del pudor de verse descubiertos ante el mundo, han visto cómo tambalean sus carreras.

John Terry y Bridge Wayne: Quiebre en el camarín de Inglaterra

Si bien, la historia de esta infidelidad ha sido descartada por sus involucrados y algunos medios ingleses debieron disculparse por sus publicaciones al respecto, sí afectó en el ámbito profesional de todos.

Hasta antes del 2009, John Terry y Wayne Bridge eran compañeros en el Chelsea de Inglaterra y en la selección inglesa. Un año después, Bridge se marchó al Manchester City, acompañado de su esposa, la modelo, Vanessa Perroncel.

Luego de que la pareja se divorciara, ella regresó a Londres y los medios locales festinaron informando que tendría una relación con Terry. La noticia, pronto, se transformó en escándalo.

Aunque nunca se probó el escándalo sexual, el jugador del Chelsea fue despojado de la capitanía del club y de la selección, además de quebrar el camarín del combinado inglés.

Para darle más picante a la historia, cuando ambos involucrados se cruzaron por un partido de la Premier, Bridge le negó el saludo a Terry

Tiger Woods se suma a los escándalos sexuales en el deporte

El golfista profesional Tiger Woods sorprendió al mundo con su talento y puso al mencionado deporte en el ojo de muchos. Además, la actitud y carisma del deportista gustaba a sus seguidores, por eso, lo que sucedió en el 2009 fue difícil de creer para algunos.

En aquel año, luego de un accidente en auto frente a su casa, la prensa comenzó a sospechar de que algo no andaba bien con el mejor jugador de golf de la historia.

Poco después se supo que Woods había engañado a su esposa, Elin Nordegren, con múltiples mujeres, por lo que su matrimonio terminó. Un par de años después, el deportista inició una relación con Lindsey Vonn, a quien también le fue infiel.

Finalmente, tras revelarse sus escándalos sexuales, Tiger Woods ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adición al sexo, el alcohol y opioides, y si bien, continúa siendo el mejor de todos los tiempos en el golf, de ahí en adelante, su nivel nunca volvió a ser el mismo.

Love Boat: 100 prostitutas en un barco

La noche del 6 de octubre del 2005, una mujer de las afueras de Minneapolis, en Estados Unidos, llamó a la policía acusando que un grupo de hombres había orinado en su jardín.

Resulta que aquel grupo estaba compuesto por miembros del equipo de fútbol americano, Minnesota Vikings, quienes se vieron envueltos en uno de los escándalos sexuales más grandes del deporte.

En la ocasión, hasta 17 hombres, pertenecientes al club deportivo norteamericano, fueron sorprendidos en una fiesta sexual, con alrededor de 100 prostitutas, a bordo de un barco en el lago Minnetonka.

El caso fue llamado ‘Love Boat’ por la prensa y le costó a algunos miembros, cargos por conducta indecente, alteración del orden público y conducta lasciva.

En tanto, los Vikigns terminaron la temporada fuera de los playoffs y sin la renovación contractual de varios jugadores debido a uno de los escándalos sexuales más nombrados de la NFL.

¿Semen congelado? El escándalo sexual de Boris Becker

El año 1999 no fue uno de los mejores para Boris Becker. Para entonces, el talentoso tenista estaba ad portas del retiro, en medio del torneo de Wimbledon, cuando se comenzó a gestar un escándalo sexual que lo involucraría directamente.

Entre partido y partido, el alemán, que sin tapujos engañaba a su esposa Barbara Feltus, se juntó en un restaurante londinense con la modelo rusa, Angelika Ermakova.

En medio de la cena, según confirmó el mismo Becker, ambos fueron al baño del local, donde ella le practicó sexo oral. Casi 9 meses después, ella le envió un fax, afirmando que esperaba una hija, la que resultó ser de él, luego de aplicar las pruebas de paternidad.

El tema salió a la luz y se transformó en un escándalo inmediato. Se dijo que Ermakova era parte de la mafia rusa y que extorsionaba al tenista. Incluso, hasta hoy, los rumores dicen que la modelo guardó su semen en una botella, otros dicen que lo congeló y se hizo inseminar artificialmente.

Mauro Icardi, Maxi López y Wanda Nara

El jugador de fútbol argentino, Maxi López, era feliz en el 2008, cuando se casó con su compatriota y modelo, Wanda Nara, con quien tuvo tres hijos y una relación que duró hasta el 2013.

Entre medio, el deportista conoció y entabló una amistad con su compañero de profesión, Mauro Icardi, 11 años menor que él, a quien acogió como uno más de su familia.

Tras 5 años de matrimonio, aparentemente por infidelidades de Maxi López, la relación con Wanda Nara terminó, pero poco tiempo después, se confirmó que ella, ahora estaba emparejada con Icardi.

El tema fue todo un escándalo, tanto en Europa como en Argentina. Hasta hoy es un tema delicado, a tal punto, que Mauro no fue convocado por muchos años a la selección albiceleste, según los rumores, por el veto de los mismos seleccionados.

Ambos involucrados se enfrentaron en más de una ocasión en sus respectivas estadías en la Serie A de Italia. López le negó el saludo a Icardi más de una vez y existen trascendidos de que la mafia italiana, le ofreció al primero, “encargarse” del segundo.

Ryan Giggs: ¿Todo queda en familia?

Ryan Giggs es una de las máximas estrellas del fútbol en Gales. Jugó toda su vida en el poderoso Manchester United de los 90 y los 2000, hasta su retiro en el 2014.

Tras ello, se hizo cargo de la selección galesa, a la que tuvo que renunciar en el 2021, tras los diversos escándalos que lo perseguían.

En medio de un juicio, acusado de agredir físicamente a su pareja Kate Greville, confesó que le fue infiel a su exmujer, nada menos que con la esposa de su hermano, es decir, su cuñada.

Se dice que aquel engaño terminó cuando la involucrada se enteró de que Giggs también trató de seducir a su madre, o sea, la suegra del hermano.