Adías del choque entre Los Pumas y Sudáfrica por el Rugby Championship, un escándalo de índole sexual golpeó al seno del plantel de los Springboks.

El equipo sudafricano, vale señalar, se encuentra concentrado en Buenos Aires a la espera del partido que se jugará este sábado 17 de septiembre en el estadio Libertadores de América.

El escandaloso episodio se dio cuando descubrieron en pleno acto sexual a la figura del equipo, Elton Jantjies, con la nutricionista del plantel sudafricano en una de las habitaciones del hotel.

Según detalló el medio Rapport, personal del staff del plantel de los Springboks descubrió a Jantjies con la nutricionista, Zeenat Simjee. Por este hecho ambos fueron desafectados de la delegación y tuvieron que regresar a su país.

El citado periódico dio los detalles del encuentro íntimo. Elton Jantjies está casado, tiene tres hijos y en sus redes sociales había subido fotos con la nutricionista durante su hospedaje en Buenos Aires.

Los detalles señalan que el jugador y la mujer comieron y tomaron a la luz de las velas y, luego, se trasladaron a una de las habitaciones donde pidieron una botella de champán.

Zeenat tiene 27 años y, desde mayo de 2019, trabaja con el plantel en el área de nutrición. Mientras, Jantjies comenzó en 2012 en el seleccionado y en 2019 volvió a ser convocado para disputar la Copa Mundial de Rugby.

La esposa de Elton se llama Iva Jantjies y es una reconocida influencer. Aún no dio declaraciones, pero sí dio un mensaje al respecto poniendo en privado su perfil de Instagram.

Por su parte, los Springboks publicaron un comunicado indicando que “no se infringieron los protocolos del equipo, pero las personas están regresando a Sudáfrica para atender estos informes personales y eliminar cualquier distracción en los preparativos del equipo para la prueba contra Argentina”.

🇿🇦 The Bok starting lineup for Saturday's crucial #CastleRugbyChampionship Test against the Pumas is unchanged

🗣️ “They are a passionate rugby nation, and the Pumas will never give an inch”

🔗 Team announcement: https://t.co/yrb3sJNhgx#StrongerTogether #StrongerForever #ARGvRSA pic.twitter.com/NpgDxlnJMD

— Springboks (@Springboks) September 13, 2022