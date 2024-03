Mauricio Medina reaparece en la Quinta Vergara tras compleja situación de salud: apoyó a Álex Ortiz

El comediante volvió a la Quinta Vergara luego de varios años. Esta vez como público.

Mauricio Medina reapareció en TV luego de haber vivido varias complicaciones de salud en el último tiempo. El comediante estuvo en la Quinta Vergara apoyando a Álex Ortiz.

El artista, conocido popularmente como El Indio, fue enfocado algunos segundos por la transmisión oficial, donde se le vio de buen semblante.

El hecho también marcó el regreso de Medina hasta la Quinta Vergara, donde tuvo jornadas memorables con Dinamita Show.

Mauricio Medina, "El Indio", estaba hoy en la Quinta Vergara… pic.twitter.com/403Xpp5BkP — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 2, 2024

Presente de Mauricio Medina

Hay que señalar que Mauricio Medina actualmente está retirado de los escenarios, debido a la enfermedad que padece: diabetes.

De hecho, en noviembre pasado se reveló que el comediante estuvo internado en la UCI del hospital de Arica, tras complicaciones de salud vividas en un viaje por Perú.

En ese momento también se dio a conocer que El Indio había sufrido la amputación de uno de sus pies.

“Es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá (corazón), no el dolor físico, el dolor que te provoca en el alma. Es como perder un familiar, perdiste parte de tu cuerpo”, reflexionó en una entrevista.

Pese a la agresiva operación, el humorista aseguró que esperaba retomar su rutina normal: “Me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal”, confesó el comediante visiblemente desanimado.