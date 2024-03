Como es habitual, BioBioChile habilitó su Aplausómetro para que los televidentes calificaran las presentaciones de Viña 2024.

Fue así como los artistas se sometieron al escrutinio del público, quienes los evaluaron con diferentes opciones: Pésima, Mala, Regular, Buena y Excelente. De esta manera, cada músico recibió una calificación final.

Por cierto, los resultados que presentamos son los registrados hasta este sábado 2 de marzo a las 10:50 horas.

En tercer lugar quedó Andrea Bocelli, quien recibió un puntaje de 3,6 repartidos en 9.306 votos.

El destacado cantante italiano fue el encargado de abrir los fuegos de la segunda noche del certamen viñamarino, llevándose la gaviota de plata y oro en la Quinta Vergara.

El tenor ofreció una presentación que se extendió por dos horas, la que incluso contó con la participación de su hijo Matteo.

Por su parte, el segundo lugar fue para Manuel Turizo, artista que alcanzó un puntaje de 3,7 en 2.320 votos.

El cantante colombiano cerró la jornada inaugural del festival, conquistando al monstruo con sus hits, llevándose los galardones.

Recordemos que Turizo además tuvo una cómica interacción con el comediante Luis Miranda, a quien incluso le entregó su gaviota de plata en el escenario.

Finalmente, el primer puesto quedó para Anitta, intérprete brasileña que se presentó durante la cuarta jornada, en un show que se robó las miradas del público asistente y de los televidentes. La bailarina se impuso con un 4,4. Del Top 3, fue la que más calificaciones recibió: 33.735.

Pese a que la artista hizo bailar a todos en la Quinta Vergara, llevándose la gaviota de plata, no se llevó la presea dorada debido a una confusión al final de su performance.

Y es que si bien los animadores quisieron entregársela, Anitta no volvió al escenario. Posteriormente se justificó en el backstage, explicando que no sabía que existían dos premios.

En honor a la transparencia es importancia consignar lo ocurrido con Andrea Bocelli. Si bien el tenor tenía puntaje perfecto hasta el jueves (5,0), a partir del viernes su calificación bajó drásticamente, quedando este sábado con 3,6.

En una revisión en redes sociales pudimos constatar que hubo grupos de fans brasileños de Anitta que se organizaron no sólo para votar en masa por ella, sino que también para bajar el promedio de los demás artistas, incluyendo el de Bocelli.

La cuenta Crazy for Anitta, por ejemplo, hizo campaña derechamente para bajar la nota del compositor, lo que fue replicado por muchos usuarios de X.

“Anitta ya está por delante pero todavía tiene menos votos que Andrea. VOTA MUCHO. Y un consejo, también puedes votar por los demás, solo ve al menú y elige, bájale las estrellas a Andrea”, es uno de los mensajes que apoyó la iniciativa.

anitta já está na frente mas ainda tem menos votos que o Andrea. VOTEM BASTANTE

e uma dica, vc tbm pode votar nos outros tbm, é só ir no menu e escolher, diminuam as estrelas do andrea. pic.twitter.com/tJGQeMtgNS

