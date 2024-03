"Mira lo que me enseñó un roto": Revive aquí la rutina de Sergio Freire en el Festival de Viña 2024

El humorista recibió dos Gaviotas con una nostálgica rutina en la Quinta Vergara, donde también compartió con Rodrigo Salinas y Juan Pablo Flores.

El jueves, durante la quinta jornada del Festival de Viña, Sergio Freire estuvo encargado de la rutina de humor en medio de los shows musicales de Los Bunkers y Young Cister, marcando la “noche chilena” del evento.

Freire subió al escenario con un show donde incluyó música y también invitó a Rodrigo Salinas y Juan Pablo Flores, con quienes revivió un emblemático chiste del Club de la Comedia, donde inició su carrera en el humor.

Si bien, las risas en la Quinta Vergara fueron evidentes, en redes se debatía respecto a su presentación, puesto que algunos mencionaban que esperaban más del humorista.

“No he encontrado muy divertido a Freire”, “Si bien Freire no estuvo tan chistoso, este no es su humor de verdad”, “¿Qué le pasa a Freire? Como que no es el mismo”, fueron algunos de los comentarios.

En su rutina, Freire se centró más en situaciones cotidianas acompañadas con música, algunos de sus pensamientos e incluso incluyó algo de política, pero, al parecer, no convenció a todos.

Si te la perdiste, puedes verla aquí: