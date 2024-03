El comediante explicó que haber incluido una coreografía de baile le jugó en contra con su rutina de Viña.

La noche del jueves, el comediante nacional Sergio Freire fue el encargado de la cuota de humor del Festival de Viña 2024, pero al parecer no convenció a todo el mundo con su rutina.

Si bien recibió dos Gaviotas, además de las risas y aplausos del público, los comentarios en redes apuntaron a que no habría llenado las expectativas. Incluso hubo quienes sintieron que “no era el mismo” en el escenario.

En la conferencia post show, Freire abordó su nuevo paso por la Quinta Vergara y comentó algunos de los pormenores que posiblemente pasaron desapercibidos durante su presentación.

Allí fue consultado sobre si habría quedado conforme con su show: “Sí, igualmente, compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo”, dijo.

Sergio Freire y sus pormenores en Viña 2024

Esto habría detonado en algunos problemas. “Eso me puso la mente en que salga bien, en querer bailar bien, la interacción con los chiquillos y se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina“, explicó.

Pese a ello, le encontró el lado positivo a este desafío, “sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario y que no se puede actuar de ninguna forma, hay que vivirlo”, añadió.

“Pero eso me puso un poco nervioso las veces que cambié de lugar, parte importante porque mis técnicos quedan así como ‘se lo olvidó, ahora lo retomó’, entonces eso. Todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”, concluyó.