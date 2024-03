"Estaba llorando en la ambulancia": Naya Fácil relata la única ocasión en que negó foto a fanática

La influencer se coronó este jueves como "Reina del Festival" con más de un millón de votos, triunfo que atribuyó a sus fieles "facilines".

Desde sus comienzos en las redes sociales, la influencer Naya Fácil se ha caracterizado por su cercanía con sus fanáticos.

Donde sea que la encuentren, le piden fotografías, a las cuales la creadora de contenido jamás se niega. Es así como ha tenido varias anécdotas donde sus fanáticos le han ido a pedir fotografías en su casa o incluso haciendo trámites personales.

“Fue muy loco, mi primera foto en la calle me la pidieron hace como nueve u ocho años (…) Por eso estoy super agradecida porque dan un espacio a alguien que viene de la nada y que ha logrado ser reina solo siendo ella”, contó a BioBioChile.

Sin embargo, tal como contó, sí hubo una ocasión en la que se negó a tomarse una foto con una fanática. La influencer relató que se trató de un mal momento en el que estaba dentro de una ambulancia.

“Fue una vez que hasta el día de hoy me culpo por eso”, afirmó. “Tuve una vez un problema en una disco donde me drogaron y una seguidora me pidió una foto cuando yo estaba llorando en la ambulancia al lado de PDI”, relató Naya Fácil.

“Llegó y Me puso el celular en la cara y yo me molesté mucho porque yo estaba muy mal. Fue la única vez que yo rechacé una foto, porque también hay circunstancias y circunstancias”, reflexionó a modo de cierre la influencer.