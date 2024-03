¿Cumplió las expectativas?: Internautas reclaman por rutina de Sergio Freire en el Festival de Viña

El comediante cumplió con la cuota de humor y se llevó ambas Gaviotas, pero no convenció a todos.

Este jueves, durante la quinta jornada del Festival de Viña 2024, el comediante nacional Sergio Freire fue el encargado de la cuota de humor en el intermedio del evento musical. Sin embargo, su rutina generó opiniones divididas.

Si bien, las risas en la Quinta Vergara fueron evidentes, los internautas iniciaron un debate en redes sociales respecto a su presentación, algunos incluso mencionando que esperaban más del humorista.

“No he encontrado muy divertido a Freire”, “Si bien Freire no estuvo tan chistoso, este no es su humor de verdad”, “¿Qué le pasa a Freire? Como que no es el mismo”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, hubo también quienes argumentaron que a muchos no les gusta el humor sin groserías o prefiere que los comediantes aborden temas sexuales y de pareja.

Y es que en su rutina, Freire se centró más en situaciones cotidianas acompañadas con música, algunos de sus pensamientos e incluso incluyó algo de política, pero, al parecer, no convenció a todos.

Asimismo, invitó al escenario a Rodrigo Salinas y Juan Pablo Flores, con quienes revivió un emblemático chiste del Club de la Comedia, donde inició su carrera en el humor.

Las reacciones que dejó Sergio Freire en Viña

Si bien Freire no estuvo tan chistoso, este no es su humor de verdad, es claro que es mucho más pesado y tuvo que hacer su humor un poco más "familiar" estuvo bueno? No, estuvo malo? Tampoco, me aburrí viéndolo? No #VinaDelMar

(Sean objetivos igual po oe) — Javier🌙 (@OrchestraNi) March 1, 2024

Que le pasa a Freire? Como que no es el mismo. Se ve molesto o bajoneado. Alguien más lo nota? — Weona, ya se acabó GH. Paren su wea (@Mannupe1) March 1, 2024

No he encontrado muy divertido a Freire Pero cualquiera q se ria de facherio y cuicolandia se lleva mi apoyo#Vina2024 pic.twitter.com/Kk9Xfc1yAl — eSONOMAS (@EAplica26605) March 1, 2024

tiene carita de pena el freire perdón por ser an empath — J🧚🏻 (@Toymirandonoma) March 1, 2024

Le tenia más fe, pero aún así siempre me ha gustado Freiré — Álvaro Clavero (@Alvaroedition) March 1, 2024

viña por favor no pifeen a sergio freire es solo una babygirl pic.twitter.com/ZmGdHsd8aa — 𝒞 (@MOONLlGHT999) March 1, 2024

A que hora me rio con el Freire? pic.twitter.com/waolqfM8YX — Miguel Alejandro (@ZozoroLuffy) March 1, 2024