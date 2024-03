Cancamusa tocó en el festival en reemplazo de Mauricio Basualto, baterista original de Los Bunkers que no pudo presentarse por problemas de salud.

Los Bunkers abrieron la quinta jornada del Festival de Viña la noche del jueves y si bien dieron un show que dejó contento al “monstruo”, un elemento de su presentación fue clave en el escenario, se trata de Cancamusa.

La joven, que también ha sido baterista de artistas como Javiera Mena y Mon Laferte y que tiene ya una carrera en despegue como solista, causó gran impresión en redes sociales, donde se ganó el cariño de quienes vieron el festival en casa.

Tras su debut en el escenario de la Quinta Vergara, comentó algunas impresiones en la conferencia de prensa post show, donde habló de su experiencia con Los Bunkers y algunas de sus influencias.

“Para mí ha sido una experiencia surrealista, la verdad, muy inesperada. Yo llegué acá con otros planes y Los Bunkers han revolucionado todo mi mes, me estoy acoplando“, partió diciendo.

“Estoy muy feliz de tocar, me aprendí las canciones, son muy importantes para la cultura popular aquí en Chile, ha sido un honor sacar las baterías de Mauro (Basualto), para mí ha sido una experiencia hermosa. Así que me siento muy agradecida de que hayan confiado en mí como baterista, este mes simplemente lo disfrutamos”, añadió.

Cancamusa y sus reflexiones tras tocar en Viña

Por otro lado, Cancamusa habló de su rol como mujer en la escena nacional. “A mí me gusta hablar de música en general, sin decir que ser mujer, pero la generación en la que estoy viviendo me toca salir a visibilizar a la mujer en la música, en la batería y en distintos oficios que comúnmente no se ven mujeres”, reflexionó.

En este sentido, apuntó a quién habría sido su inspiración en la infancia y una referente nacional en el arte de tocar la batería.

“Como a mí me pasó cuando era pequeña, vi a Juanita Parra y pude proyectarme y decir ‘yo quiero ser como ella’“, confesó la joven.

“Y espero que el día de mañana más mujeres se inspiren con lo que yo estoy haciendo y lo que hacen muchas mujeres en Chile, porque Chile es un país de muchas bateristas“, concluyó.