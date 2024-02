La cantante Anitta deslumbró en el escenario de la Quinta Vergara durante la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, si embargo, se llegó una sola Gaviota.

La cantante brasileña, Anitta, tuvo una de las presentaciones más comentadas en las redes sociales, tanto por su performance como por recibir solo una Gaviota en el Festival de Viña del Mar.

Y es que tras bajar del escenario, no volvió como lo han hecho la mayoría de los artistas que se suben a la Quinta Vergara.

Mientras el animador, Pancho Saavedra, culpó al público diciendo que no gritaron lo suficiente para que volviera, otros responsabilizaron a la producción del Festival.

En el backstage, Anitta se enteró que iba a recibir un segundo premio, lo que descolocó a la cantante, quien, tal como se caracteriza, lo tomó con humor.

Luego del bochornoso episodio, y tras llegar al hotel, la cantante subió una serie de historias a su Instagram, donde explicó qué ocurrió tras bajar del escenario.

¿Qué ocurrió con Anitta?

“Me dijeron que yo iba a recibir un premio en el escenario”, comenzó diciendo la cantante, quien añadió que le pidieron su setlist para decirle en qué momento le entregarían el premio. Luego de esto subió al escenario y realizó su show.

Añadió que “terminó el concierto, salí superfeliz y escuché a la gente gritando ‘Anitta, Anitta’. Pensé ‘wow, disfrutaron muchísimo que siguen gritando. Ahí fui para el camarín y de repente viene mi hermano gritando ‘mira, te quieren dar otro premio’. Yo no sabía, yo no imaginaba que recibiría otro premio”.

Anitta dijo que ya se había cambiado de ropa cuando supo esto. “Mi gente, y descubrí que la gente quería darme otro premio, de la gaviota de oro. Yo no sabía si subiera, estaba ahí, desnuda mismo, me ponía una toalla (…) yo volvería, si me dejaran”.

“Gente, qué vergüenza me dio, que yo no sabía que en el final pasara esto de volver, otro premio para mí (…) bueno, después quería volver al escenario con ropa de irme (…) pero wow me dio una vergüenza porque yo hice todo errado, qué cagada, pero al mismo tiempo muchas gracias, estoy superfeliz”, indicó la cantante brasileña en su cuenta de Instagram.

Finalmente, agradeció la participación y el cariño del público chileno en el Festival de Viña del Mar.