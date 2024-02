"Tengo un rollo...": Eduardo Fuentes revela historia detrás de porqué no le gusta Maná

El periodista se sinceró respecto a lo que piensa sobre la banda, a la que calificó con un 2 luego de su presentación en el Festival de Viña 2024.

Durante Buenos días a todos, Eduardo Fuentes expresó lo que opina sobre Maná tras la presentación de la banda mexicana en el Festival de Viña 2024.

En la instancia, los panelistas del matinal estaban evaluando las presentaciones de la tercera noche del evento, momento en que Fuentes lanzó, con sarcasmo: “Maná estuvo ayer en la Quinta Vergara. ¿Puedo yo partir, por favor? Y así me retiro de una y no me quedo haciendo una farsa en los próximos minutos“.

“Quiero poner mi nota para Maná, y luego retirarme a mis aposentos. Me avisan cuando termine el segmento”, continuó el presentador de TV, para luego calificar con un 2 el show de los intérpretes de Mariposa traicionera.

Eduardo Fuentes confiesa su desagrado hacia Maná

“Los que me conocen saben que si hay una banda que a mí no me gusta en la faz de la Tierra, es Maná. Tengo un tema con Maná desde hace años. (Me traumó) una ex (…), por eso le pongo un 2, porque a mí no me gusta, no me gustan sus canciones. Si no fuera por el baterista que lo encuentro demasiado bueno (…), le habría puesto un 0″, prosiguió el periodista.

“A mí no me gusta Maná, tengo un rollo con Maná, tengo una suerte de trauma con Maná, mi ex era amiga de los Maná (…), me chatearon tanto, durante años con Maná, que es imposible no saberse las canciones (procede a cantar en tono de broma). ¡Me carga Maná!”

En aquel momento, Yamila Reyna criticó a su compañero por ser “poco objetivo” en su apreciación, a lo que el comunicador respondió “Me voy a mandar un Carter: ‘¿Conoces la palabra subjetividad? Esa es mi nota’“.

“Las notas son subjetivas, esa es la apreciación que uno tiene, yo no soy un especialista. Es más, con esto me retiro: yo puse en la aplicación esa de Shazam; esa para saber cómo se llaman las canciones, puse un día ‘buscar canciones de sueño’, y me salió toda la discografía de Maná“, continuó bromeando el conductor.