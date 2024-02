Presidente Boric se toma con humor "palanqueo" de Luis Slimming en Viña 2024 y lo felicitó por rutina

La exitosa rutina del comediante llegó hasta la presidencia, donde el mandatario terminó felicitando a su amigo, pese a que bromeó con su relación sobre "la Quinta".

Durante su rutina del Festival de Viña, Luis Slimming, aprovechó de reírse de varios personajes públicos, tal fue el caso del presidente Gabriel Boric.

El comediante habló específicamente de la ocasión en que predijo el quiebre de la relación del mandatario con Irina Karamanos.

“Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch. Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional?“, dijo en el escenario.

“No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí”, remató causando las risas.

Y al parecer el presidente se lo tomó con humor, puesto que una fotografía cargada por Slimming, Boric lo felicitó por su rutina: “Felicitaciones crá”, le escribió junto a la imagen donde se ve a humorista alzando su Gaviota.