"Sigan sus sueños": Young Cister se emociona hasta las lágrimas al entregar mensaje previo a Viña

El artista nacional no pudo contener sus lágrimas tras contar su propia historia de cómo llegó al importante escenario, a su vez entregó un potente mensaje a los artistas nuevos que se aventuran en el género urbano.

El artista chileno Esteban Cisternas, más conocido como Young Cister, hará su debut en la Quinta Vergara este jueves en la “noche chilena”. En la ocasión compartirá escenario con Los Bunkers y el comediante Sergio Freire.

Fue en este contexto que el cantante urbano habló de cómo llegó uno de los escenarios más importantes de Chile, el Festival de Viña, después de que cambiará su carrera universitaria por la música.

“Entré a la universidad, estudié dos años, pero entre el deseo de querer hacer música y de querer estar aquí ahora, fue más fuerte”, comenzó diciendo.

A ello, Young Cister entregó un mensaje a los nuevos artistas urbanos: “Si hay algo que te mueve, que no te deja dormir porque quieren hacerlo, creo que ese es el camino que deben tomar”, recomendó.

Tras recordar su propia juventud en Conchalí, añadió: “Sigan sus sueños, porque esto para mí de verdad que era imposible, de verdad que era muy difícil y estoy aquí y estoy emocionado, no de tristeza, de felicidad”, alcanzó a decir con un hilo de voz.

“Me siento muy feliz de estar aquí, es tremenda oportunidad y sigan sus sueños. Sigan lo que quieren hacer, que nadie les diga que no lo pueden hacer, porque hay mucha gente que me lo dijo, que no podía hacerlo… y aquí estamos”, afirmó antes de romper en llanto.