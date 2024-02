Santiago Ford reaccionó al chiste de Luis Slimming que protagonizó en Viña: "Me sorprendió"

Luis Slimming, durante su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar, nombró al atleta Santiago Ford. El medallista en Santiago 2023 reaccionó.

El atleta chileno Santiago Ford, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, reaccionó al chiste de Luis Slimming donde lo mencionó durante su rutina en Viña 2024.

El deportista nacido en Cuba fue nombrado durante la exitosa presentación de ‘Don Comedia’ en la Quinta Vergara, donde el humorista se llevó gaviota de plata y de oro.

“Su historia es para una película. El hueón se vino nadando desde Cuba a Guyana, después cruzó el Amazonas y entró por el norte de Chile evitando minas antipersonales”, partió relatando Slimming, al recordar lo que fueron los Panamericanos.

“Cuando el hueón llegó a la carrera, la encontró re papa. Cuando la carrera partió con un disparo dijo: ‘¿Cómo, acá no le disparan a uno?’. Ah, la huea buena”, remató el humorista, causando carcajadas en el Festival.

En diálogo con AS, Santiago Ford reaccionó al chiste de Luis Slimming: “Estoy feliz porque le fue bien, recibió las dos gaviotas e hizo una tremenda actuación. Obviamente me reí mucho (con el chiste) y me sorprendió a la vez”.

“Me lo tomo de la mejor manera, muy positivo. Estoy feliz de que se me nombrara en un show humorístico y lo recibí así: con humor. También feliz de que sigan reconociendo mi trabajo, esfuerzo y sacrificio”, agregó el atleta nacional.

Para cerrar, Ford remarcó que “me sorprendió, pero que haya ocurrido en un festival tan grande como el de Viña del Mar me deja agradecido. Se sintió bien y me da muchas más ganas de seguir adelante”.