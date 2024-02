Madre de Sergio Freire lo acompañará en Viña tras complejo estado de salud: "Va a ser bonito"

El comediante comentó que su madre ya se encuentra mejor de salud y lo acompañará en el Festival de Viña este miércoles.

Sergio Freire reveló que su madre lo acompañará la noche de este miércoles desde el público en el Festival de Viña, luego de que pasara un difícil año con problemas de salud, según contó tiempo atrás.

El comediante reveló que el año pasado vivió una tensa situación familiar, pero finalmente las cosas mejoraron. “Pasamos un terrible año con mi mamá enferma y creo que esta ida a Viña la revitalizó”, comentó en la conferencia de prensa previa a su show.

“Ella está súper contenta y va a estar, me va a estar acompañando en el festival. Yo por lo general cuando actúo no invito gente como de mi familia, nunca pongo gente cercana, porque siento que no me estoy graduando de cuarto medio, es mi trabajo y prefiero estar concentrado netamente en los shows”, contó.

Sin embargo, admitió que en esta ocasión está contento con la visita, “estoy súper feliz de que ella va a estar, va a estar ahí con mi papá también, está mucho mejor”.

“Incluso el saber que va a suceder esto ya fue como muy energizante, así que esta invitación también ayudó mucho a mi familia, sobre todo a mi mamá, que la adoro, ellos me acompañan”, agregó.

Sergio Freire y el vínculo con su madre

Asimismo, comentó que su madre ha sido una importante figura en su camino a la comedia, acompañándolo desde sus inicios en el arte del humor.

“Mi familia es súper cercana a la comedia y ella me acompaña desde pequeño, desde que yo veo stand up, comedia. Ella es la que está conmigo, ella en la casa veía las cosas conmigo, entonces sabe mucho además“, añadió Freire.

“Como que me parece la raja (sic) que esté, va a ser bonito tenerla en el público“, concluyó.