Luis Slimming: "Los chistes de gangosos eran terribles, pero más chistosos que la cresta"

Luis Slimming habló con Radio Bío Bío y comentó su rutina en Viña que conquistó transversalmente al público.

Tras su triunfo en el Festival de Viña, el comediante Luis Slimming concedió una entrevista a Radio Bío Bío Valparaíso donde se refirió al tipo de humor que presentó en su rutina en la Quinta Vergara.

“Contento de que haya gustado el trabajo que de verdad trabajé harto para que quedara lo más transversal posible”, expresó el comediante de 36 años.

Slimming, también conocido como “Don Comedia”, dijo que si bien quería que su rutina fuese picarona no quería caer “tan en lo ordinario”.

“Traté de verdad de no decir tanto garabato, entonces, como que estaba muy contenido, claro, porque no quería mandarme ninguna embarrada, porque a pesar de que me mandé más de alguna, quería que saliera; que quedaran todos contentos, tanto el público como la comisión, como la municipalidad, todo”, expresó.

“A mí, generalmente, me gustan los placeres culpables. Como esa risa que incomoda, pero, yo creo que al final los chistes resultan cuando es más chistoso que cruel, o más chistoso que lo que sea”, expresó.

“Uno se va reconciliando con los papás” y su humor

Sobre uno de sus chistes sobre Sandy, el recordado humorista boliviano conocido por sus chistes de gangosos y tartamudos, dijo que lo hizo como homenaje y reconoció que “la imagen es divertida de imaginarse: un tubo de pasta de dientes”.

Sobre si sentía que estaba llevando la batuta en el humor, Slimming dijo que se siente una más de varios colegas.

“Somos una generación, yo creo que tenemos un estilo… Por ahí leí una crítica que era buena, que era como este proceso en que uno se va reconciliando con los papás, cuando uno era joven y decía ‘no, mis papás son como las hueás’, y cuando ya eres más viejo dices ‘mi papá tenía razón porque por esto no me dejaba salir tarde’, como esa mezcla entre que te vas poniendo millennial y boomer y yo creo que estoy ahí”, sentenció.

“Todo este humor como los chistes de gangosos que sí, eran terribles, pero también eran más chistoso que la cresta (risas), entonces tratemos de contarlo igual, pero sin que se enoje nadie”, comentó.

“Entonces, yo creo que en eso estoy, y no sólo yo, yo creo que hay mucha generación que tenemos esa cuestión de esa nostalgia de ‘oh, mira que es divertido Popín’, pero no es que vuelva Popín, sino que vuelva el meme. Como esa cosita, no es que se tiña toda la rutina de eso, son cositas nomás. Porque al final es echarle un poquito nomás, la sal es un poquito, si le echas mucho la hueá es incomible”, expresó.

Revisa la entrevista completa a continuación.