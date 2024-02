El pedido que le hizo El Flaco a Luis Slimming previo a su exitoso show en Viña

El Flaco hizo un pedido a Luis Slimming previo a su show en el Festival de Viña, aseverando que no le molesta que haga chistes sobre su pasado de adicciones.

La noche del martes Don Comedia se presentó con gran éxito en la Quinta Vergara, en una rutina en la que abordó los problemas que tuvo el exDinamita Show en el pasado con las drogas.

“Este humorista se pegaba dos saques promedio por hora, un jale cada 30 minutos, promedio”, señaló Slimming en su show, agregando; “no me gustaría revelar la identidad de esta persona porque para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”.

Previo a la presentación de Luis, Paul Vásquez conversó con Cooperativa, refiriéndose a los chistes sobre sus problemas de adicciones que Slimming ha hecho anteriormente en eventos como Olmué.

“Desde hace 21 años que yo estoy rehabilitado, entonces que le sigan dando vuelta a mi pasado con la droga…”, sostuvo el Flaco.

“Que le sigan dando vuelta al pasado con la droga a mi no me molesta, para mí el humor es humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio”, añadió.

“Entonces yo digo ‘¿Para quién es la cesura?’, no se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí pueden hacer humor con los drogadictos, también es delicado”, puntualizó.

“A mí, también, en lo personal, no me molesta, y ojalá que en esta rutina no es que ‘no empiece de nuevo con este chiste que está prohibido’ sino que se suba al escenario en la Quinta Vergara y disfrute”, pidió el excompañero del Indio a Slimming.

“Que trabaje para la galería, que disfruten su momento. Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces ellos igual cuando me atacan, y salen los que me conocen, salen inmediatamente a defenderme”, concluyó.