Pancho Saavedra y María Luisa Godoy reciben duras críticas en redes por rutina de Javiera Contador

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Francisco “Pancho” Saavedra y María Luisa Godoy, se llenaron de críticas en redes sociales por el mal manejo durante la rutina de la actriz y comediante, Javiera Contador.

Y es que la segunda noche del Festival de Viña estuvo marcado por momentos brillantes, como la presentación de Andrea Bocelli y su hijo Matteo, la que literalmente emocionó hasta lágrimas al “monstruo”, el que incluso obligó a los artistas a volver al escenario para continuar ovacionándolos.

Luego, fue el turno de Javiera Contador, cuando aún seguían las pifias por parte del público que continuaba pidiendo a los cantantes.

Una rutina incoherente, con chistes largos y anécdotas que no convencieron, rápidamente hicieron aumentar las pifias de los asistentes.

Pese al salvavidas del elenco de Casado con Hijos, finalmente la comediante a cargo de hacer reír al “monstruo” se bajó sin gaviota.

Sin embargo, junto con comentar la fallida rutina de Contador, los usuarios también se volcaron contra Pancho Saavedra y María Luisa Godoy, acusando un pésimo manejo durante el espacio de la comediante, por no intervenir y darle una mano.

Incluso, muchos solicitaron la vuelta de Sergio Lagos como animador del Festival de Viña del Mar. Ahora, lo que no está claro es si la misma actriz solicitó que no intervinieran como lo han hecho otros comediantes. Pese a ello, las críticas no esperaron.

maría luisa godoy y pancho saavedra son dms aburridos que vuelvan estos 2 pic.twitter.com/IcGPsZkQdn — Nicole (@m1kepap) February 27, 2024

Pancho Saavedra y María Luisa Godoy son los peores animadores de la historia. Ni se esforzaron en bajar un poco las revoluciones del público. El escenario les quedó enorme. — Felipe Simón (@piponsimon) February 27, 2024

Yo creo que es más bochornoso lo de María Luisa Godoy y Pancho Saavedra que lo de Javiera Contador. — . (@torrejonfocs) February 27, 2024

Pésima dupla María Luisa y Pancho Saavedra.

Cero manejo.

Ella algo mejor, pero él the real gomero. — Corazón de Nuez (@CorazondeNuez) February 27, 2024

2 noches bastan para decir que María Luisa Godoy y Pancho Saavedra pelean el título a la peor dupla de animadores de la historia de Viña — Manuel (@ManueelUC) February 27, 2024