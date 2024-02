Por qué Alejandro Sanz tenía los dedos vendados en Viña 2024: "No puedo salir al escenario sin eso"

El artista tenía algunos dedos vendados cuando se presentó en el Festival de Viña 2024.

Alejandro Sanz fue el encargado de abrir la primera noche del Festival de Viña 2024, el cantante lo dejó todo en el escenario, pero hubo un detalle que llamó la atención.

Resulta que el artista estaba usando parches blancos en sus dedos, lo que generó dudas de si habría sufrido alguna lesión antes de subir al escenario de la Quinta Vergara. Pero tiene otro significado.

Tiempo atrás, en una entrevista con el programa español El Hormiguero, Sanz reveló que, en realidad, se trata de una especie de cábala, que comenzó por razones prácticas.

“Me pongo esparadrapo (vendaje adhesivo) blanco porque hubo una gira en la que tocaba el cajón y me hacía daño con él, por lo que no me venía bien luego para tocar”, comentó.

Sin embargo, además de protegerse los dedos, Sanz encontró otro motivo para usarlo: “De repente, sentí como que me daba suerte y que no me los quería quitar“, añadió.

Con el tiempo, explicó, se convirtió en una costumbre para sus conciertos. “Lo he convertido en un ritual, que es como cuando te ponen la pintura de guerra para salir. Yo ya no puedo salir al escenario sin eso“, concluyó.

Recordemos que, Alejandro Sanz tiene una especial conexión con Chile y este año se presentó en Viña por quinta vez, puesto que antes de 2024, también estuvo en 1994, 2001, 2011 y 2016. Esto, no sin antes visitar las zonas afectadas por los incendios de la Región de Valparaíso para apoyar a los damnificados.