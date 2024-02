"He respirado tu dolor": el emotivo mensaje de Alejandro Sanz tras triunfar en Viña 2024

Alejandro Sanz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras triunfar nuevamente sobre el escenario del Festival de Viña del Mar.

Alejandro Sanz nuevamente deslumbró sobre el escenario del Festival de Viña del Mar.

Esta fue la quinta oportunidad en la que el español se sube a la Quinta Vergara a cantar sus mayores éxitos.

El cantante no solo se mostró emocionado por la recepción del público chileno, sino que también por la catástrofe que afectó a la región hace tres semanas, donde 134 personas murieron en los incendios en Viña del Mar.

Miles de damnificados e incontables pérdidas dejó el siniestro que fue noticia a nivel mundial.

Desde el inicio, Sanz solidarizó con las víctimas, a quienes incluso visitó y solicitó que no los dejaran solos.

Tras su exitosa presentación en la primera noche del festival, el cantante subió una emotiva publicación a sus redes sociales.

Primero, agradeció el cariño y apoyo por parte del público. “Viña, GRACIAS. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte”.

“He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer”, añadió el español en su cuenta de Instagram, la que en menos de una hora superó los 17 mil me gusta.

Entre los comentarios estuvo el de la comediante Alison Mandel, quien se presentó luego del artista, la que publicó tres corazones.