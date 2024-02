"No me trató muy bien": Javiera Contador enfrentó a Gonzalo Ramírez por críticas en previa a Viña

La comediante, que tendrá su segundo paso por el certamen, interpeló al periodista con un certero mensaje, que este aseguró no entender.

En la versión 2020 del Festival de Viña, Javiera Contador hizo su debut en el escenario de la Quinta Vergara. Lejos de su personaje “Kena Larraín”, la también actriz se presentó con un show de standup, que generó opiniones divididas.

Pese a que se llevó ambas gaviotas, la rutina de la comediante tuvo tibias reacciones, por lo que no faltaron los detractores.

Fue así que en un enlace en vivo con Mega esta mañana, la humorista conversó con los animadores del matinal “Mucho Gusto”, del cual Gonzalo Ramírez es uno de sus animadores.

Mientras recogían sus impresiones en la previa al Festival de Viña, le dijeron a Javiera Contador: “La Karen y Gonzalo Ramírez están en el estudio, enviándote buenas vibras y buena onda, porque queremos que te vaya bien”.

Esto provocó la súbita reacción de la comediante: “Gonzalo Ramírez no muy trató muy bien la otra vez. Y yo no soy picá, pero me acuerdo”, lo enfrentó, sin mencionar un caso puntual, aunque dejó entrever que se debería a su anterior paso por “La Quinta”.

No obstante, continuaron con la entrevista dejando atrás el incómodo momento. Una vez finalizado el contacto, Karen Doggenweiller afirmó: “Quedé metida con lo que dijo”.

A lo que Ramírez respondió: “No sé por qué estaba tan enojada conmigo. No me acuerdo, pero nada, le deseo lo mejor”. Tras ello, Andrés Caniulef aseguró que la frase de Contador era “medio serio y medio en broma”.