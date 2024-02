"Ofrecí pagar yo la orquesta": Carlos Figueroa revela cómo fue su salida del Festival de Viña

El artista reveló que luego de que el festival decidiera no continuar con los músicos de la orquesta para abaratar costos, él incluso ofreció financiarlos con dinero de su bolsillo.

Carlos Figueroa, exdirector de orquesta del Festival de Viña, contó los detalles de su salida del evento, luego de ser parte del área musical por décadas. Recordemos que el artista asumió como director en 2011, pero desde antes ya era parte de los músicos de la banda.

Fue durante su aparición en Es la hora de tu podcast que Figueroa recordó el momento en el que finalmente abandonó la dirección. En sus palabras, fue en parte su culpa, pero también apuntó al nuevo giro que tomó la orquesta en 2022.

“Yo creo que el responsable de que yo no esté soy yo mismo, porque el 2022 cuando se relicitan los canales, vuelve el Festival, me llaman a una reunión y dentro de la idea, contraria a lo que yo defendí, era que el Festival, el 2023, vuelve sin músicos, sin orquesta, precisamente, con un notebook, todo grabado“, señaló.

“Esa era precisamente una de las razones con la que yo empiezo a defender mi postura donde yo digo ‘esta hueá (sic) no puede ser’. Piensa que el Festival de Viña se replica en todos los festivales, entonces si en Viña tú ves que no hay orquesta y están con un computador, los festivales empiezan a sacar a los músicos“, agregó después.

El ahora exdirector, comentó que no estaba dispuesto a dirigir una orquesta en ese formato. “Mi defensa empieza a armarse, precisamente, por todas las cosas negativas que significaban para los profesionales de la música, no estar. En mi caso, me dicen igual ese día ‘oye, te tenemos una buena noticia, tú sigues de director’ y yo ‘¿voy a dirigir un notebook?"”

Carlos Figueroa dijo estar dispuesto a pagar por la orquesta de Viña

Asimismo, dijo que la explicación desde los organizadores fue que la música del festival se haría en digital para abaratar costos, motivo por el que incluso el mismo ofreció pagar la orquesta.

“Era por costos. ‘Tenemos que hacer el Festival y poder transmitirlo, ¿a quiénes sacamos? A los músicos’ Me acuerdo que en una conversación con una persona de ahí, me dice ‘pero también bajamos 400 focos’, y yo digo… No puedes comparar el valor humano; el valor de lo que significa tener músicos, con 400 focos. Hasta ofrecí pagar yo la orquesta. Plata de mi bolsillo“, aseguró.

El artista planteó que en ese momento estaba enfocado en respaldar a los músicos que ya no serían parte de Viña, pero sus sugerencias finalmente no fueron escuchadas. “Era lo que yo tenía que hacer, defender al gremio y estaba en la posición en ese minuto para poder hacerlo”, concluyó.