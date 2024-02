Estos son los artistas chilenos que Andrea Bocelli dijo que admira: uno trabajó con Michael Jackson

Uno de los artistas trabajó con Michael Jackson.

El artista italiano, Andrea Bocelli, quien será el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2024, se refirió a cuáles son los artistas chilenos que él admira.

Durante la jornada de este lunes, en la conferencia de prensa junto a su hijo Mateo, quien lo acompaña y se presentará con él, Bocelli se refirió a qué artistas chilenos admira.

Esto, tras la consulta de la prensa luego que hace semanas, Andrea Bocelli homenajeara al extenista Roger Federer durante un concierto en Zúrich, Suiza, donde incluso “su majestad” se emocionó en el escenario.

En respuesta, Bocelli dijo que hay dos artistas chilenos a los que él admira. El primero es Ramón Vinay (1912-1996), cantante de ópera, quien se popularizó en los años 40′ cuando debutó en México como tenor dramático en Carmen.

El otro artista chileno que Andrea Bocelli reconoció que admira, es Humberto Gatíca, ingeniero en sonido que grabó la icónica canción We are the World de Michael Jackson.

Gatíca también ha trabajado con importantes artistas e incluso se radicó en Hollywood en los años 60′. El ingeniero en sonido además ha sido jurado del Festival de Viña del Mar.